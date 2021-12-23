新聞評論／愛將爆特權 蘇貞昌脫身剛好而已

行政院長蘇貞昌去年在立院說屏東縣信功肉品支持萊豬，但遭業者澄清，當時國民黨團總召林為洲（中）率眾到中正一分局告發蘇散播不實訊息，違反社維法。（本報資料照片）

行政院長蘇貞昌去年在立院說屏東縣信功肉品支持萊豬，但遭業者澄清，立委林為洲事後告發蘇造謠、違反社會秩序維護法，但中正一分局警方未曾訊問蘇貞昌即將案件函送法院，法院認為警方移送違法，22日裁定不受理；由於中正一分局處理蘇貞昌愛將丁怡銘被控發布假訊息案曾爆特權風波，蘇貞昌此案的後續發展，值得關注。

蘇貞昌去年12月在立法院回應立委質詢時，稱「屏東豬農我非常熟，他們都非常支持我們。上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨 中常委，他很支持，我可以告訴你名字，信功豬肉」，由於當事人出來澄清並未支持萊豬，事後林為洲率眾到中正一分告發蘇貞昌造謠。

根據台北地院易庭裁定指出，警察 機關發現有違反社維法的嫌疑人，應開始調查，調查時，應通知嫌疑人並得通知證人、關係人，訊問後，再移送法院裁定，移送機關不能僅以舉報人的指述及未經確認的證據，就將案子移給法院，以免將調查義務轉嫁給法庭承擔，如此才不會混淆法院超然的裁判角色，並落實權力分立的原則，以符合法治國精神。

法院的裁定打臉警方，其實毫不留情，看來全案的關鍵就是警方根本不敢輕捊虎鬚，以致受理告發後，未曾傳喚就在分局對面上班的蘇貞昌說明，以至於把林為洲的指控原封不動移送台北地院簡易庭，以為就把這燙手山芋丟出去了，沒想到法院不吃警方這一套，大動作裁定不受理，還向警方上了一堂法治課。

其實，中正分局不敢調查大官是有跡可循，在蘇貞昌被告發前，他的愛將行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵風波請辭下台，丁被告發違反食安法製造食安假訊息，他辭官後已是平民，但中正一分局通知他應訊時，卻給予高規格禮遇，不僅安排專屬車位迎接，還用紅龍封鎖人行道並誤導媒體調虎離山，毫不掩飾給予特權，一時輿論大譁。

在丁怡銘特權風波之後，民眾又怎能期待中正一分局能公平執法、依法傳喚沒有刑事豁免權的蘇貞昌？只是更可悲的是，這次警方連假動作都不做了，直接把林為洲的告發狀就當移送書移送法院審理，已把警察的公信力完全丟棄，決策者要不要出來說明？

事件主角蘇貞昌至今未發一詞，但他卻是最不該保持沉默的人。蔡政府打假不遺餘力，蘇貞昌動輒要求檢警要嚴辦假訊息，去年台南市國民黨議員烏龍爆料坊間出現仿冒三倍券遭檢警偵辦，蘇還痛批這是社會最痛恨的假訊息，公眾人物應該以此為戒，移送法辦剛好而已；只是，中正一分局如此草率移送，真的很不剛好，蘇貞昌還能緘默嗎？