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蘇貞昌涉造謠 警逕移送助脫身？ 法院不受理

台灣新聞組／台北22日電
行政院長蘇貞昌去年稱信功肉品支持萊豬遭否認，被告發散布假訊息，警方問都沒問就移送法院，遭法官批程序不合法，裁定不受理。（記者邱德祥／攝影）
行政院長蘇貞昌去年稱信功肉品支持萊豬遭否認，被告發散布假訊息，警方問都沒問就移送法院，遭法官批程序不合法，裁定不受理。（記者邱德祥／攝影）

行政院長蘇貞昌去年在國會說屏東縣信功肉品支持萊豬，信功澄清並否認；反萊豬公投案領銜人、立委林為洲告發蘇造謠、違反社會秩序維護法，台北市警中正一分局未訊問蘇就全案移送法院，台北地方法院指警方未踐行通知蘇貞昌的法定義務，損及蘇受憲法保障的訴訟權，移送違法，裁定不受理，可抗告。行政院發言人羅秉成表示，尊重司法裁定。

台北市警局昨表示，尊重法官見解，不抗告，日後納入案例教育

林為洲表示，警方明知應傳喚被告、但「官大不敢辦」就直接移送，根本是技術性干擾民眾提告；「揣摩上意」的做法侵害人民訴訟權利，也讓民眾更難相信警察不會包庇權貴，對於警方涉瀆職部分不排除另外提告。

本案緣於蘇貞昌去年12月1日在立法院表示信功肉品支持萊豬，說出「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委，他很支持」。信功隨後發聲明否認，林為洲12月4日率眾前往中正一分局告發蘇貞昌散布謠言。

警方今年1月底將全案移送台北地院，但未提出任何證據資料，法院詢問後，中正一分局上個月回函稱，因社維法處罰時效為二個月，衛福部函覆指萊豬無食安疑慮，蘇到底有沒有造謠？警方稱「未敢專擅」。

法院裁定指出，依社維法規定，警察機關發現有違反社維法嫌疑人，「應」通知嫌疑人並得通知證人、關係人，訊問後再移送法院裁定；相關規定是參考憲法及人民有請願、訴願的訴訟權而制定，警察要移送違反社維法案件，應給被移送人申辯機會，未訊問被移送，不符合程序規定。

裁定也提及，移送機關也不能僅以舉報人的指述及未經確認的證據，就將案子移給法院，以免將調查義務轉嫁給法庭承擔，混淆法院超然的裁判角色，才能落實權力分立原則，符合法治國精神。

基層員警說，查假訊息早是警察「重要任務」，該怎麼做長官都很清楚，不敢發通知給蘇貞昌，什麼原因大家心知肚明；為了官位不依法行政，傷害的是警察的執法威信與尊嚴。

「食安沒問題不代表沒造謠。」員警說，就算未涉及食安法，也不一定未涉及社維法。

警察 國民黨 教育

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