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大新竹惹議 林濁水：蔡總統是在說你們窮縣就認命吧

記者蔡晉宇／台北23日電
民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）
民進黨前立委林濁水。（本報資料照片）

新竹縣市合併升格引發熱議，蔡英文總統昨天在民進黨中常會明確表態，拜託中常委及立委同仁支持大新竹合併升格，並且讓「地方制度法」順利修法通過。民進黨前立委林濁水臉書批評，從黨外運動開始到民進黨，一直以打破歧視性的城鄉二元體制為職志，今民進黨竟以鞏固二元體制為職志，「為什麼請總統同情一下窮苦人家這麼困難」？

林濁水表示，回顧從兩蔣，跳過李登輝直接銜接陳水扁、馬英九、蔡總統一路相承的行政區劃偉大願景「都市包圍鄕村」，每一任總統都逐步推進，現在進行的是新貴的大新竹市、大台中市包圍窮苗栗。林濁水反問，猜猜看下一步誰包圍誰？

林濁水指出，蔡總統說不是只升格新竹，其他縣市將來夠「升格條件」也有機會升，這話夠怪，新竹、竹北平均所得還超過六都，新竹升了後，城鄕差距更大，窮縣必然更難擁有升格條件；何況強化新竹晶圓聚落，豈不就是弱化其他地方發展晶圓條件，「所以蔡總統是在說，你們窮縣就認命了吧」。

對於該議題黨內反對力道不強，林濁水也表示，太神奇了，陳明文居然成為民進黨强調地方公平、總體規畫，反對不義區域重畫唯一一門大砲，民進黨倒真徹底變性了。

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