謝長廷缺席立法院備詢 藍：怕被問核食？

駐日代表謝長廷。(本報資料照片)

四大公投 後，立法院外交及國防委員會今天邀請外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷報告公投結果對美、日關係的發展，據了解，謝長廷請假不列席。國民黨外交委員會召委陳以信昨說，基於外委會尊嚴，他就回一句話「不准假」，不知謝是怕被問福島食品解禁 、核廢水不當發言，還是有關關西機場的問題，謝不敢面對國會，膽子這麼小嗎？

陳以信說，外交部公文臨時通知謝長廷有既定行程、無法列席，謝的做法很不尊重外委會，對吳釗燮也是臨時通知，難道駐日代表比部長大嗎？

外交部提供給立院的書面報告指出，公投結果向世界展現台灣積極走向國際的決心；我國依據科學及國際標準開放豬肉進口政策，可為台美經貿注入動能。

總統府國策顧問何美玥昨指出，台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），市場需做「很大的開放」，自己要克服。

至於反萊豬公投未過，是否有助解禁福島食品？何美玥說，相信這麼多年來，日本 食品在很多國家銷售都沒有問題；兩、三年前，台灣人對食品的擔心是可以了解，但經過這麼多年，世界上並沒有其他人說日本食品有什麼特別的問題，這是很好的參考。

行政院長蘇貞昌昨說，保護國人食安是政府責任，公投通過也看到全民意志，一方面政府對食安非常重視，一方面也尊重科學證據、依照國際標準，政府都會依據這些來做。