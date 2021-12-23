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竹竹併 蔡英文令地制法修正案24日付委

台灣新聞組╱綜合23日電
大新竹合併引發綠營內部雜音，蔡英文總統(中)22日在民進黨中常會首度表態，親自拜託中常委及黨籍立委支持地制法盡速修法通過。(記者黃仲裕／攝影)
大新竹合併引發綠營內部雜音，蔡英文總統(中)22日在民進黨中常會首度表態，親自拜託中常委及黨籍立委支持地制法盡速修法通過。(記者黃仲裕／攝影)

大新竹合併升格議題引發綠營紛擾，府院黨聯手助攻，蔡英文總統昨在民進黨中常會首度表態，親自拜託中常委及黨籍立委支持地方制度法盡速修法通過；行政院長蘇貞昌也說，關於竹竹合併，府院黨都有高度共識，希望順利進行、爭取先機。

為了平息黨內雜音，蔡英文中常會後特別邀集未連署修法的立委陳亭妃溝通，盼讓修法順利進行。

新竹縣市合併升格議題，民進黨立院黨團總召柯建銘提出地方制度法修法，獲得近50位立委連署，預計在24日立法院會付委審查。

對於英系重量級立委陳明文未簽署修法，民進黨大老林濁水表示，「太神奇了，陳明文居然成為民進黨强調地方公平、總體規畫，反對不義區域重劃的唯一一門大砲，民進黨倒真徹底變性了」；台灣科技產業聚落不只是新竹、竹北兩市，若行政整併才能完善聚落，豈非要合併雙北、桃、竹？整個台灣是一日生活圈，應早日成為完整的產業聚落，「搞區劃要有基本知識，不能只有政治盤算」。

民進黨中常會昨邀請國立清華大學資工系教授張世杰專題報告，張稱讚新竹市長林智堅將新竹治理得很好，希望未來可以提升地方治理層級。隨後蔡也邀林智堅發言，林重申大新竹願景。

據轉述，昨天中常會沒有任何人表達對修法的疑慮，只有正國會中常委陳茂松發言提及應考慮雲嘉嘉的發展。

蔡英文表示，基於國際經貿戰略的長遠布局及在全球供應鏈重組的當下，台灣要掌握住關鍵契機，她認為新竹縣市合併升格、提升地方政府的治理規模、強化台灣關鍵產業的發展量能，這是一個迫切的議題。

陳亭妃則說，總統知道她不反對竹竹併，是希望北中南宏觀討論，希望解決大都小縣的問題；她所擔憂的部分，都有得到總統說明。

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