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民進黨團拚大新竹升格 付委前…2綠委先撤簽

台灣新聞組／台北22日電
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）等綠委21日晚在議場外排班，盼地制法修正草案搶先在24日院會遞案後付委。（記者潘俊宏／攝影）
民進黨立院黨團總召柯建銘（右）等綠委21日晚在議場外排班，盼地制法修正草案搶先在24日院會遞案後付委。（記者潘俊宏／攝影）

為了大新竹升格，民進黨團總召柯建銘提出地方制度法修正草案，含柯共有50人連署，立法院程序委員會昨天將該案排入24日院會報告事項，民進黨團從昨天中午起於立院議場門口排班，以搶先在24日院會遞案，確保地制法修正草案可列入報告事項，進而付委審查。

本報系聯合報報導，柯建銘17日開始連署草案，多數新系立委皆簽署，但部分正國會、英系、湧言會立委未連署，湧言會立委王定宇前天在黨團群組內公開表達撤簽，蔡適應雖在連署名單內，但昨天再向柯建銘表達撤簽。

蔡適應表示，他已向柯建銘表達撤簽；修地方制度法要更多人共識，不是只有一個人的共識，例如當初五都升格，他就抱持反對態度，期待未來修法過程，能把北北基發展不均問題有效解決。

王定宇指出，法案沒送出之前，都不叫「撤簽」，柯總召很用心在推，尊重他的做法，湧言會開放大家自由判斷。

未連署的正國會立委陳亭妃，應該從北中南三個大區塊，討論區域整合、國土發展，包括基隆市長林右昌市長也提出大基隆計畫，還有雲嘉嘉等議題，「談清楚，會讓人民更有感」。

針對黨內異音，柯建銘表示，簽署只有增加沒有減少，「總統都發新聞稿，你還要質疑嗎？」

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