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竹竹併…綠營內傳雜音 不見蔡平息茶壺風暴

記者 丘采薇
至於有無意願爭取參選大新竹市長，林智堅說，他多次強調服務民眾的心沒改變過。記者王駿杰／攝影
至於有無意願爭取參選大新竹市長，林智堅說，他多次強調服務民眾的心沒改變過。記者王駿杰／攝影

四大公投落幕，民進黨主張「四個不同意」力壓在野黨訴求，隔天蔡英文總統馬上召集派系要角進官邸討論新竹縣市合併，總統府會後還發聲明表達支持。照理說，民進黨掌握國會多數，修法不是難事，但「大新竹」議題卻在自家人雜音中載浮載沉，反映各派系互鬥成性，卻看不到蔡英文出面壓陣。

就在蔡英文於公投隔天邀集派系要角討論「大新竹」之後，總統府會後即發新聞稿表達與會者有共識支持「大新竹」；21日蔡總統及行政院長蘇貞昌也特別安排到新竹出席陽明交大「產學創新研究學院揭牌剪綵」，刻意與林智堅同台，力挺態度明顯。

但另一頭的英系、正國會及湧言會，在立法院針對民進黨立院黨團總召柯建銘提出的「地方制度法」修正草案傳出有人撤簽，英系掌門人陳明文也直言此案必須由行政院提案較合適，茶壺風暴正在上演。外界疑惑，若「大新竹」真是高層共識，為什麼蔡不能親自出面，將新竹縣市合併的必要性對人民解釋一遍？為什麼行政院不能提政院版？

前總統陳水扁昨天說，台灣有六個直轄市已經太多，他不贊成催生第七都，評論可謂中肯。只是，聽在「非扁系」人馬耳裡，卻也質疑是否另有盤算。一個「大新竹」，綠營各方人馬原形畢露。如果連陳水扁都不同意，蔡英文又不能先說服黨內不同意見，竹竹併如何推下去？

蔡英文 民進黨 陳水扁

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