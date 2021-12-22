新聞評論／民進黨把國土切一塊 「犒賞」同志林智堅

新竹縣市合併議題再度躍上檯面，新竹市長林智堅是否轉戰升格後的大新竹備受關注。（取材自民進黨直播）

當多數人還沒從公投 「四壞」的錯愕中回過神來，洋洋自得的蔡總統又開闢了下一個戰場，要把台灣從六都變成九都。表面的理由是堂皇的：升格直轄市，可讓都會享有更豐沛的資源；但幕後的動機卻是自私的：如此，即可讓任期將屆的新竹市長林智堅轉戰升格後的大新竹，將這次公投表現「不乖」的新竹縣市雙雙收歸民進黨 版圖。

新竹合併升格，兩個月前即有風聲，民進黨暫時按兵不動，就是顧忌對公投可能有不利影響。如今四大公投皆未過，但新竹縣市的投票結果卻跟民進黨黨意對幹，都投出「四個同意」。對於這樣的民意，民進黨當然要全力對付，蔡英文立即拍板要力推「新竹合併升格」案，一則解決林智堅的續任問題，二則收拾長年以來屬性「偏藍」的新竹縣，來個「一箭雙鵰」。

任何行政區畫的改變，都需要經過國土規畫及區域特性的全盤考量，包括對城鄉分布、人口移動和就業的衝擊。但對民進黨而言，這些似全不在其計議之中；他們唯一的設想，就是如何在立院本會期通過《地方制度法》的修法，並趕在明年選前半年公告新選區，然後順勢將林智堅推上去。換言之，在民進黨眼中，台灣的國土就像一個披薩，他們要把新竹這一塊切下來，送給本黨的林智堅同志 享用。

蔡政府既宣稱「六都」要變「九都」，但總統府發言人在對外說明時卻只提與會者支持新竹縣市合併；可見，另兩都——「彰化」與「雲嘉嘉」只被當成陪榜的煙幕彈。如此一來，這也更暴露了蔡政府踰越體制，植黨營私的心態，完全把立法當成政治工具。

相形之下，「雲嘉嘉」的合併升格，就更充滿政治迷幻色彩。原因是，若依其他地方的縣市合併前例，光是嘉義縣市合併的話，人口不過80萬人，遠低於升格的要求。也因此，必須再合併雲林縣才有143萬人，達到地制法規定的人口門檻。然而，民進黨為了升格而不擇手段的湊人數亂合併，到底有什麼意義？是真能促進地方發展，或只是方便中央用統籌分配款控制地方，或為了以「都市化」快速消滅台灣鄉村，乃至便於財團炒作農村土地，在在令人存疑。

人民沒有用公投來制衡蔡政府，現在民進黨用加倍的權力貪婪回報選民。更別忘了，柯建銘提出的新竹升格巧計，為的全是他的愛將林智堅。切割國土的大餅去犒賞同志，他們做得出來。