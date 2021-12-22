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民進黨團硬抽出總預算處理 專家：若硬幹就是墮落

記者徐偉真、王寓中／台北22日電
明年度中央政府總預算案被強行逕付二讀，引發爭議。民進黨立院黨團總召柯建銘反批國民黨什麼都反對，「民進黨可以不自力救濟嗎？總預算可以不過嗎？」（記者曾吉松／攝影）
明年度中央政府總預算案被強行逕付二讀，引發爭議。民進黨立院黨團總召柯建銘反批國民黨什麼都反對，「民進黨可以不自力救濟嗎？總預算可以不過嗎？」（記者曾吉松／攝影）

民進黨立法院黨團昨天以人數優勢將明年度中央政府總預算案的公務預算以表決方式逕付二讀。熟悉立院議事運作規則的專家說明，總預算有「中央政府總預算案審查程序」，民進黨團的做法違背審查程序，沒有程序正義，若要「硬幹」就是墮落，不能因為被在野黨杯葛就這樣，應該要走常軌處理。

立法院法制局認為符合立院職權行使法，這名人士表示，這是不一樣的，說出這話的人完全不理解狀況，中央政府總預算案的處理方式一定要按照中央政府總預算案審查程序，因為總預算案有其特別性，所以有一套程序，這跟能不能逕付二讀完全無關，民進黨團硬抽出處理，等於沒有案了，也等於委員會「空掉了、白做工」，這樣的議事流程有很大問題，「國會不能多數霸道，不是每個東西都可以硬表決」。

立院前顧問兼預算中心主任張萬全昨天表示，依預算法規定，總預算的審查就是要經一、二、三讀的程序，縱使國會自主，也要遵守法律及立院內規，如果都不遵守，那立法院委員會乾脆廢掉算了。

張萬全表示，大法官釋字第520號解釋明白點出，基於法治國原則，縱令實質正當亦不可取代程序合法。預算法針對總預算的審查有非常明確的規定，過程比法律案更嚴謹明定，怎麼可以逕付二讀，如果將來法律案、預算案都可以用人數優勢逕付二讀，法律、內規都可以不遵守，還有國會基本的尊嚴和價值嗎？

這名人士說，過去也曾發生過財委會將報告分批送院會，分批送也要經過黨團協商，民進黨不能因為杯葛就用這樣的方式處理預算，應該要走正常管道、要溝通，若溝通無效，財委會可以開會討論，看是否已完成審查者就先彙整送院會，其他的再另外處理，所以，以前王金平擔任院長時花很多心力協商，把4000多案處理到剩30幾案才表決，「現在都不溝通，國會議長應該要有責任感趕快處理」。

民進黨立院黨團提案將仍在審議中的明年度中央政府總預算案從立法院各委員會抽出，由立...
民進黨立院黨團提案將仍在審議中的明年度中央政府總預算案從立法院各委員會抽出，由立法院院會逕付二讀。（圖：讀者提供）

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