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綠拚竹竹併 藍諷：以後有特殊需要就可自己升格

台灣新聞組／台北22日電
國民黨團昨天舉行「竹竹合併升格 民進黨急什麼？」記者會，書記長陳玉珍（左二）主持、三位新竹地區立委包括副書記長鄭正鈐（右一）、立委林為洲（右二）、林思銘（左一）出席，陳玉珍說，若竹竹要合併，應從2026再開始，堅決反對「因人設事」的修法倉促上路。記者曾吉松／攝影
國民黨團昨天舉行「竹竹合併升格 民進黨急什麼？」記者會，書記長陳玉珍（左二）主持、三位新竹地區立委包括副書記長鄭正鈐（右一）、立委林為洲（右二）、林思銘（左一）出席，陳玉珍說，若竹竹要合併，應從2026再開始，堅決反對「因人設事」的修法倉促上路。記者曾吉松／攝影

民進黨團提案修改《地方制度法》，只修改一個「或」字，就使得人口數不再是升格門檻，只要具「特殊需要」就能升格。國民黨團昨開記者會質疑民進黨「急什麼？」國民黨立委林思銘昨諷刺民進黨團總召柯建銘，資深立委卻提出這種可笑提案，如果這樣修法，新竹市不用和新竹縣合併，說有特殊需要就可自己升格了。

中國時報報導，柯建銘提案修改《地方制度法》第4條第1項規定，改為「人口聚居達125萬人以上，『或』在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」。

林思銘說，這次修法未深思熟慮，而且還摧毀法治，為了新竹市長林智堅一個人，就把人口的必要條件做切割，法律不是這樣操弄的，法律要有安定性，堂堂民進黨總召做這種提案，笑掉法政學界大牙。

國民黨立委林為洲表示，柯建銘只修一個字，把「且」改成「或」，是「一字千金」、「一字神功」，但這根本犯了低級錯誤，若沒有門檻限制，任何縣市都能提出理由說自己有特殊需要，這樣修下去，全台所有縣市都能升格。

本報系聯合報報導，新竹縣市合併升格修法引發議論，台北市長柯文哲再嗆民進黨，為了一時選舉破壞國家制度，「那就全部小英直接指定縣市長就好了，選舉幹什麼？」

國民黨主席朱立倫則提出「合併竹竹苗」，作為台灣未來半導體產業的科技之都，並同步修20年未動的「財政收支畫分法」做配套。

民進黨 國民黨 柯文哲

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