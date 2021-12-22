政府養網軍？業內人士：網軍化明為暗 監院難查

政府政策宣傳預算被外界質疑「養網軍」，圖為2019年國民黨立委曾銘宗（右起）、立委賴士葆、陳玉珍，抨擊綠網軍逼死大阪處長，要求追查幕後金主。（本報資料照片）

政府政策宣傳預算 被外界質疑「養網軍」，監察院通過調查報告指出，預算法於2011年已規定政府辦理政策宣導應標示為「廣告」且揭示機關名稱，但迄2020年仍未落實辦理；監察院要求行政院督促所屬主計總處徹底檢討，釐清資金來源，除了保障民眾言論自由，也可回應政府以宣導經費運用「網軍」之質疑。

國民黨 發言人黃子哲指出，連綠化的監察院都對蔡政府用行政資源養網軍、帶風向的現象有高度的疑慮，可見違法亂紀以及箝制言論自由的嚴重性；監察院要硬起來，別被行政院當塑膠，讓網軍之亂無所遁形。

行政院發言人羅秉成表示，日前已經說明「政府沒有養網軍」，監察院只是要釐清預算執行項目，待監察院正式報告來文後，行政院會穩妥處理。

監委賴鼎銘、賴振昌及王麗珍指出，預算法雖已將政府利用網路社群媒體 辦理宣導業務之預算，明確納入規範中，但社會各界關切網軍濫用網路資源，製造高度政治性話題，引領輿論風向，行政院應督促權責機關積極查處釐清資金來源。

台灣網軍型態逐漸轉變，從2014年直轄市長選舉時代至今，各黨派陣營都有自己的網軍部隊，也因彼此互相跳槽或攻擊，加上眼尖的網友逐漸熟悉操作手法，讓這群網路操作團隊逐漸「化明為暗、化整為零」。

一名網路操作人員指出，2018年前後，各陣營網軍百家爭鳴，從側翼、反串，再到反反串，逐漸讓民眾反感；加上幫政府操盤的網路公司，其實未必賺錢，也發現以這套模式，操作到商業行銷，比起跟政府做生意更好賺，網軍生態也開始化明為暗，化整為零。

網路操盤人士說，現在的網軍可能藏在任何行銷活動案，比如一場馬拉松活動，需要設計LOGO或建置網站，會以活動案來開標案，例如「網站建置」60萬元，其實成本利潤只要40萬元；剩下的20萬元，等於「藏著之後執行網軍」，等著某次攻擊對手、護航老闆，「監察院也查不到」。