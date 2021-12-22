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共同社：日美制定共同作戰計畫 應對台灣緊急狀況

「確實擔心缺電」 科技大老籲蔡政府超前部屬

記者簡永祥／台北22日電
工商協進會21日上午在台北舉行工商早餐會，工商協進會理事長林伯豐（圖）主持，並在會後記者會回應媒體提問。（中央社）
工商協進會21日上午在台北舉行工商早餐會，工商協進會理事長林伯豐（圖）主持，並在會後記者會回應媒體提問。（中央社）

公投不挺核四，但產業最擔心供電穩定問題，淨零碳排也是無法迴避的國際趨勢。台積電董事長劉德音、工商協進會理事長林伯豐、中美晶董事長暨台灣太陽光電產業協會理事長徐秀蘭和欣興電子董事長曾子章等科技大老昨天都同聲呼籲政府要超前部署。

行政院長副院長沈榮津說，蔡英文總統已宣布「2050淨零排放」目標，政府將盡速完成「溫室氣體減量及管理法」修法送立法院，預計明年上半年前提出相關路徑規畫；燃氣發電占比提高是能源轉型的必要途徑，民眾需要政府在穩定供電及環境保護之間，取得最佳平衡點。

工商協進會昨天舉辦早餐會，劉德音表示，淨零碳排是世界趨勢，台灣必須趕上，缺電的問題必須政府與民間合作，重點在於綠能上來之前，台灣要怎麼度過，政府應超前部署。

林伯豐說，他認同鴻海集團創辦人郭台銘「明年缺電說」一事，台灣綠電建置進度慢，加上天然氣發電在全球碳排放路徑圖不合COP26規範；因此，燃煤會增加，碳排放無法減少，對台灣全球供應鏈會產生負面影響。為達到減碳目標，能源政策應重新檢討修正，不能過度依賴仍會排碳的天然氣發電。

徐秀蘭表示，能源轉型已經沒有退路，積極建構再生能源是最快速且能補足企業對綠電需求的不二法門。政府發展再生能源應有更積極作為，產業界會全力支持政府發展太陽光電建置。政府的太陽能政策尚未規畫到2025年後的設置量，台灣要在2050年達到淨零碳排，需要更多再生能源。

台灣載板龍頭欣興董事長曾子章指出，綠能發電看天吃飯，台灣近兩年不少鮭魚返鄉、新建工廠用電量大，確實會讓人有點擔心缺電。

研華董事長劉克振說，明年台灣應會缺電，尤其大家還在準備發展電動車，各企業也在努力節能減碳，大家會努力一起想辦法解決，「不然會活不下去」。

綠能 減碳 天然氣

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