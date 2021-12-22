蘇貞昌選2024總統？陳水扁：劇本早寫好 只是不能偷看

公投過後，行政院長蘇貞昌（左）與新北市長侯友宜（右）動向受矚目。（本報資料照片）

公投 牽動藍綠選情，對於行政院長蘇貞昌是否參選2024總統？前總統陳水扁 昨說，未來很難講，「劇本早就寫好，只是不能偷看」；如果誰硬要或靠關係都沒有用，重點就是蔡英文總統一個人怎麼想，她會提一個強而有力的人，她不會提穩輸的。至於桃園市長鄭文燦有無機會當閣揆？扁說，當然要看蔡總統怎麼想。

中國時報報導，陳水扁昨接受媒體人黃光芹網路節目訪問，被問到民進黨接班人選時表示，不一定是要當過行政院長才可以做總統，蔡英文總統也只是當到副院長；以過去經驗，當行政院長要當總統，至今還沒有。

對外界認為，這次公投，桃園市四不同意票都沒贏，將衝擊市長鄭文燦進攻閣揆及總統大位，但陳水扁說，公投結果與縣市長、總統選舉是兩碼事。總統兼主席若要提前布局，要給誰接班，就會看這個人缺什麼，就給這個人補強什麼；接班人選，還是要看總統想法。

國民黨 公投失利後，黨主席朱立倫已兩度與顏家會面，確立立委補選策略；2022年地方選舉提名辦法也進入研擬階段，最快農曆年後公布。國民黨預計先規畫確定連任縣市，但外界關注，此舉是否提早逼新北市長侯友宜「表態連任」？

侯友宜因公投前沒站出來配合國民黨意志，被部分藍營人士視為「戰犯」，但陳水扁說，「國民黨嫌歸嫌、雜音歸雜音，還是需要他（侯友宜）啦！」

對於公投結果，外界認為國民黨遭重創，陳水扁則認為，不要說太快，沒有哪個黨永遠執政、或沒救，台灣政治現在來得快去得也快，兩年就一變了，現在到2024年還有時間，不要說太快，說誰現在就出局；政治像化學變化、千變萬化，不是數學。