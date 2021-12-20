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大新竹合併升格 侯友宜：人民需要的不是這個

記者張睿廷／新北20日電
侯友宜表示，在選舉敏感時刻推動合併，會讓民眾質疑是不是把黨的利益擺在國家之前，人民需要的不是這個。(記者張睿廷／攝影)
侯友宜表示，在選舉敏感時刻推動合併，會讓民眾質疑是不是把黨的利益擺在國家之前，人民需要的不是這個。(記者張睿廷／攝影)

中央擬修改地制法修法，推動大新竹合併。新北市長侯友宜認為，民眾關心的是推動建設，讓經濟起飛，人民需要的不是這個，中央不應設定時間點，尤其還是接近選舉的敏感關鍵時刻，會讓大家質疑，是不是把黨的利益擺在國家、人民之前，大家已經累了，中央的做法真的搞錯方向。

蔡英文總統日前邀副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、秘書長林錫耀和立法院黨團總召柯建銘討論縣市合併升格，其中大新竹市是最引人注目。

侯友宜表示，現在人民最關心的是薪水、物價、經濟、防疫，這些才是人民最急迫需要解決的問題，中央執政黨根本搞錯方向，地方政府關心的是如何趕快推動更大的建設，獲得蓬勃起飛。

侯友宜表示，在國土的規畫及財稅的畫分須有一個長遠的思考，如何來面對國家的長遠的發展，要非常的謹慎、不能急就章，國土規畫將影響到區域產業、經濟、民生、交通的平衡性。

侯友宜批評，中央不要搞錯方向，現在人民需要的不是這個，不應先設定一個時間點，而且還是選舉敏感關鍵時間點，這種做法會讓大家質疑中央是不是把黨擺在國家、人民利益前，自己認為這樣的做法真的不好。

侯友宜指出，大家都累了、辛苦了，人民也厭煩了，政府應好好把人民最關心的薪水、物價、防疫做好，分配好財源，讓地方政府可以把市政做好才是重點。

侯友宜 防疫 賴清德

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