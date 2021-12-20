林為洲：藍喊四個同意是最大錯誤 還造成與侯友宜矛盾

國民黨立委林為洲。(本報資料照片)

公投 結果不同意大於同意，國民黨 四大皆空。國民黨立委、反萊豬公投領銜人林為洲今天受訪坦言，國民黨找戰犯沒有切中要點，要點在於策略錯誤，不是人；國民黨只推出兩公投案，後來卻喊成四個都同意，全面對抗民進黨 的四個不同意，這就犯了策略上的最大錯誤，也是最致命的。

媒體提問，國民黨公投落敗對2024是否造成衝擊，甚至成為局外人。林為洲表示，國民黨自己要努力，當初確實在四項公投裡面犯了嚴重的策略錯誤，所以造成只有藍綠對決的基本盤出來投票，「所以我辭副祕書長，表示我們沒有做好，總是要有人負責」。

林為洲接著表示，黨內找戰犯沒有找到切中要點，要點在策略錯誤，不是人。簡單來說，國民黨只推出兩個公投案，反萊豬和公投綁大選，但後來喊成四個都同意，全面對抗民進黨的四個不同意，這就犯了策略上的最大錯誤，才會造成新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙等縣市長跟黨中央不同調。

林為洲認為，如果國民黨一開始就回到初衷，推動自己提出來的兩個公投案，就沒有後面的矛盾，「一開始的策略錯誤是最致命的」，到最後的開票結果，確實如民進黨的節奏，遍成藍綠大車拚的基本盤對決，在全國版圖綠大於藍的情況之下，藍營大敗是意料之中。

對於外界質疑國民黨主席朱立倫喊四個同意沒和黨內溝通，林為洲則說，這是誤會，之前公投策略小組有討論，但他是支持喊兩個同意，不過會議是合議制，大家最後沒採納這樣的意見，所以他辭副祕書長，表示他也無法堅持一開始的意見。