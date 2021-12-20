6都變9都？蔡英文公投後首日召高層會議 挺新竹升格

蔡英文總統19日邀請黨內要角至官邸，研商公投後政局等事宜，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、執政縣市長、民進黨立院黨團總召柯建銘及派系幹部都受邀。(記者林伯東／攝影)

公投 前天落幕，蔡英文 總統昨天即邀請執政黨內要角於官邸研商公投後政局及新竹縣市合併等事宜。總統府發言人張惇涵表示，與會者有高度共識支持新竹縣市合併升格，蔡英文也認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

昨天參與總統官邸會議者，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨 立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦等執政縣市長，以及「英系」立委陳明文等派系代表；會議歷時兩個多小時。

與會人士指出，柯建銘在會議中拋出新竹縣市升格議題，並提及新竹是半導體之都，有獨特經濟、文化和情勢。而柯上周已領銜提案，修正地方制度法「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市」，將條文中的「且」改成「或」，讓縣市升格不再受人口數限制。如果通過修法，加總人數約102萬的新竹縣市，即可合併升格，甚至包括彰化、雲嘉嘉都可能升格，從現在「六都」變成「九都」。

蔡英文表示，可先處理該提案。但陳明文指出，他主張全國行政區劃一致性，要全面檢討，並形成民進黨團政策。陳明文說，嘉義縣市和新竹縣市是同一天分家，新竹會變成半導體之都，就是因為科學園區，但嘉義縣科學園區才剛開始，落後達30年，要趕緊補。

蘇貞昌聽後說「之前也宣布嘉義有科學園區了」，陳明文回應，當然感謝，但對嘉義真的虧欠太久，他不會去擋柯提案，但要推全國行政區劃一致，並且該由行政院提案。

柯建銘表示，修法草案最快周二送到立院程序委員會，最理想是趕在這會期修法完竣，在明年選舉前半年公告應選選區，即可趕上大選，選舉第一任「大新竹市長」。

對於「英系」立委陳明文認為應該追求行政區劃一致性，亦即黨內還有異音要整合，柯建銘強調，連署已超過30多人，「陳明文也沒有問題」、「黨內團結最重要」。

不過，有英系立委表示，柯建銘的提案，大多數英系立委都還沒簽，還在討論，與陳明文抱持相同看法，反對為單一縣市修法，應追求行政區劃一致，即便改了一個字看似能為很多縣市「解套」，但仍無法解決統籌分配款、各縣市資源不均等現實問題。

柯建銘指出，行政區劃是未來的題目，從馬英九政府時期到現在都還沒有提出行政區劃法；合併升格不在行政區劃裡，是在地制法，至於雲嘉嘉和彰化升格也是另一層次議題，昨天還沒有提到。