新聞眼╱升格只顧一人 談何宏觀視野

大新竹市合併升格，不只黨內有異音，也惹來在野黨連番批評。圖為新竹巿政府。(記者黃義書／攝影)

蔡英文 總統雙十國慶講話強調任期內要做好國土規畫，但昨天大動作邀集府院黨高層，獨獨談到大新竹合併升格，會後總統府還稱有「高度共識」，卻對許多縣市期盼升格或擔憂邊緣化的聲浪置若罔聞，叫其他縣市情何以堪？

新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格議題以來，「英系」掌門人陳明文已多次強調要注重全國行政區劃一致性，反對為單一縣市修法；彰化縣人口達法定125萬，提案升格也獲議會通過，將送內政部審議；甚至隸屬「正國會」的基隆市長林右昌也提出大基隆市或大台北市的構想，盼以生活圈整併升格為直轄市。

面對至少牽涉三個縣市以上的盼望，但昨天高層會議僅討論大新竹市合併升格，不只黨內有異音，也惹來在野黨連番批評，台北市長柯文哲更表示「不要為了選舉，每次都亂七八糟」，一語道盡外界看待是為林智堅「因人設事」的疑慮。

民進黨 立院黨團提案修法，也許可讓新竹縣市升格人口數不足解套，但其他符合條件縣市，不可能坐以待斃，也會強力爭取，屆時將上演「升格直轄市之亂」。若中央不同意，將會加深與地方對抗，撕裂非直轄市民情感；如果照單全收，又可能出現七都、八都，甚至九都，小小台灣超過一半都是直轄市，其他縣市更將加速邊緣化。

蔡英文昨說「未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論」，但目前仍看不出長期規畫方案，行政院也尚無修法版本。剛落幕的公投，低投票 率已可看出人民厭倦政黨對立，在國土規畫上，民進黨不該只追求黨內「高度共識」，否則，凡事黨內「自己喬」，如何展現「宏觀的視野」？