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新竹拚升格 柯文哲：六都已很離譜 還要有第七都？

台灣新聞組／台北20日電
台北市長柯文哲說，國土區域重規畫是很嚴肅的問題，需要周詳討論，不要選舉一到，就做些奇奇怪怪的事。(記者鄭超文／攝影)
台北市長柯文哲說，國土區域重規畫是很嚴肅的問題，需要周詳討論，不要選舉一到，就做些奇奇怪怪的事。(記者鄭超文／攝影)

民進黨公投大勝後，再拋新竹縣市升格議題。國民黨竹縣立委林為洲質疑，民進黨走巧門修法，若適用於明年大選，坐實是因人設事的個案立法，新竹市長林智堅成最大獲益者，難獲認同。民眾黨立委張其祿也批評，為方便林智堅未來選舉，鑿痕太明顯，對制度本身就是破壞。

國民黨籍雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，以及民進黨嘉義縣長翁章梁，都表示沒接獲消息。張麗善批評，選在公投案隔天，用意不單純；黃敏惠、翁章梁向中央喊話，希望多聽各方意見、考慮人民感受。

新竹縣長楊文科似乎沒料到中央會如此快速展開動作，回應表示「不是一人或一黨說了算」。他說，合併升格應審慎考慮為宜，要符合法治精神與程序正義，不應為了選舉而倉促行事。

台北市長柯文哲說，台灣現有六都已經很荒謬、很離譜，怎麼再有個第七都？國土區域重規畫是很嚴肅的問題，需要周詳討論，不要選舉一到，就做些奇奇怪怪的事。

新竹市長林智堅指出，大新竹合併升格是縣市民眾的期待也是民意。至於是否爭取大新竹市長？他說已多次強調服務民眾的心沒改變，人選問題等升格完成後再討論。

國民黨質疑，當初林智堅草率提升格，就遭社會輿論批評，民進黨內也質疑是為「一黨一人之私」的政治前途鋪排，而非整體國土規畫的政策思考；如今公投落幕又再研議升格，甚至拉入其他縣市，恐怕是為打贏明年選戰、試圖更改遊戲規則的起手式。

林為洲說，府院昨天高層會議顯然是為談竹竹合併，其他議題只是陪襯；縣市合併可討論，他基本上也支持，但修地制法把升格條件的「且」改成「或」，是走巧門立法，並不恰當，且合併前仍有許多工作，包括議員選區重劃、重新公告半年、街道名稱整併、戶政資料更新等，最適當實施時機應在2026。

國民黨另位竹縣立委林思銘也質疑，柯建銘提案是為一人一地修法，是人治而非法治，「違法亂紀」。

民眾黨立委張其祿指出，地制法有其設計，現在修法就是因人設事，六都已讓其他縣市邊陲化，若出現「七都、八都、九都」，其他縣市更變成三等國民，「更加完蛋」。

國民黨 民進黨 公投

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