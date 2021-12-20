我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron傳播力超乎尋常 美國單日確診恐達百萬例

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

挺萊豬比大選少400萬票 趙少康：我是蔡英文會暗自心驚

台灣新聞組／台北20日電
中廣董事長趙少康認為，除了核四公投外，其餘三項公投項目得票數幾乎雷同，顯見公投仍是藍綠對決。(記者曾原信／攝影)
中廣董事長趙少康認為，除了核四公投外，其餘三項公投項目得票數幾乎雷同，顯見公投仍是藍綠對決。(記者曾原信／攝影)

四大公投案皆未通過，中廣董事長趙少康直言，國民黨輸了，但民進黨也沒有贏，反公投的「四個不同意」沒有一個跨越25％的門檻，若他是民進黨主席蔡英文，在表面歡慶之餘，他也會暗自心驚，同意萊豬進口比她2020年總統選舉得票少400萬票，「民進黨又有什麼好得意的？」

台北中國時報報導，趙少康表示，對於鼓吹「四個同意」的國民黨，當然是輸了，但是對鼓動「藍綠對決」的民進黨，動員府院黨的所有資源，花大錢在各種媒體宣傳、耗巨資搭舞台搞群眾大會，祭出各級公職人員獎懲KPI，結果不同意票沒有一個跨越25％門檻。

他指出，以反萊豬公投為例，不同意413萬1203票，占所有投票權人的20.84％，沒有通過門檻，更比蔡英文去年總統得票少了400萬票，民進黨又有什麼好得意的？

趙少康強調，民進黨贏在資源充沛加上下一心，集中火力打團體戰，國民黨輸在中央沒資源而諸侯又各自為政，盲目樂觀相信民調差距，以為一定會贏，結果被嚴重逆轉。但四案都未通過，國民黨輸了，但民進黨也沒有贏。

他怒轟，這次公投最讓人擔憂的是在民進黨的投票分化策略下，把台灣打成「藍綠對決」，目的是要選民只看立場、不問是非，回歸基本盤，把中間選民趕走，讓台灣淪落到這種地步，真是一件很悲哀的事情。

本報系聯合報報導，對於國民黨主席朱立倫在罷Q成功時喊出「倒閣不信任投票」，打成藍綠對決，是否應該檢討自己，趙少康坦言，朱一開始的確是說出要投對閣揆的不信任投票，但很快就不講了，國民黨並沒有說要藍綠對決，一開始也沒說要四個同意，只是當民進黨喊出四個不同意，國民黨只好應戰。

趙少康指出，桃園、新竹、基隆的公投票都是同意大於不同意，對民進黨來說是一個很大的警訊，桃園非常重要，他認為國民黨明年有機會把桃園拿回來。

民進黨 國民黨 投票

上一則

侯友宜說要為公投承擔 趙少康：不能只想自己 要想大局

下一則

郭台銘談公投：台灣明年一定缺電 藍委：民進黨須面對

延伸閱讀

蔡英文邀官邸開會 府：高度共識支持新竹縣市合併升格

蔡英文邀官邸開會 府：高度共識支持新竹縣市合併升格
國民黨4案皆輸 朱立倫：公投已死 獨裁政府的勝利

國民黨4案皆輸 朱立倫：公投已死 獨裁政府的勝利
新聞評論／蔡英文付油錢 坐實蘇貞昌國庫當黨庫

新聞評論／蔡英文付油錢 坐實蘇貞昌國庫當黨庫
蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官求償200萬

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官求償200萬

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包