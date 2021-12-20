挺萊豬比大選少400萬票 趙少康：我是蔡英文會暗自心驚

中廣董事長趙少康認為，除了核四公投外，其餘三項公投項目得票數幾乎雷同，顯見公投仍是藍綠對決。(記者曾原信／攝影)

四大公投案皆未通過，中廣董事長趙少康直言，國民黨 輸了，但民進黨 也沒有贏，反公投的「四個不同意」沒有一個跨越25％的門檻，若他是民進黨主席蔡英文，在表面歡慶之餘，他也會暗自心驚，同意萊豬進口比她2020年總統選舉得票少400萬票，「民進黨又有什麼好得意的？」

台北中國時報報導，趙少康表示，對於鼓吹「四個同意」的國民黨，當然是輸了，但是對鼓動「藍綠對決」的民進黨，動員府院黨的所有資源，花大錢在各種媒體宣傳、耗巨資搭舞台搞群眾大會，祭出各級公職人員獎懲KPI，結果不同意票沒有一個跨越25％門檻。

他指出，以反萊豬公投為例，不同意413萬1203票，占所有投票 權人的20.84％，沒有通過門檻，更比蔡英文去年總統得票少了400萬票，民進黨又有什麼好得意的？

趙少康強調，民進黨贏在資源充沛加上下一心，集中火力打團體戰，國民黨輸在中央沒資源而諸侯又各自為政，盲目樂觀相信民調差距，以為一定會贏，結果被嚴重逆轉。但四案都未通過，國民黨輸了，但民進黨也沒有贏。

他怒轟，這次公投最讓人擔憂的是在民進黨的投票分化策略下，把台灣打成「藍綠對決」，目的是要選民只看立場、不問是非，回歸基本盤，把中間選民趕走，讓台灣淪落到這種地步，真是一件很悲哀的事情。

本報系聯合報報導，對於國民黨主席朱立倫在罷Q成功時喊出「倒閣不信任投票」，打成藍綠對決，是否應該檢討自己，趙少康坦言，朱一開始的確是說出要投對閣揆的不信任投票，但很快就不講了，國民黨並沒有說要藍綠對決，一開始也沒說要四個同意，只是當民進黨喊出四個不同意，國民黨只好應戰。

趙少康指出，桃園、新竹、基隆的公投票都是同意大於不同意，對民進黨來說是一個很大的警訊，桃園非常重要，他認為國民黨明年有機會把桃園拿回來。