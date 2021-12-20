四大公投慘敗 美學者：國民黨應自我反省

美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格。(本報資料照片)

國民黨公投 慘敗，長期關注台灣政治與美中台關係的美國學者卜道維（David Brown）認為，國民黨應自我反省。

美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院（SAIS）中國研究學者卜道維告訴本報，這次慘敗應該讓提倡四項公投案的國民黨人自省；卜道維提出幾項問題，包括是否應該更謹慎只選擇黨能團結一致的議題？前總統馬英九是否應該繼續在黨內具有如此影響力？

卜道維接著說，國民黨領導階層似乎沒有自省，而是在責備他人。

卜道維認為，新北市長侯友宜等人不願支持四大公投案並不令人意外，尤其是有關核四與液化天然氣議題；在發起相關公投案前諮詢他們較好。

此外，卜道維指出，民進黨 已表明願意做出困難的貿易決定，並維護台灣的國際競爭力；國民黨未展現如此態度，玩弄內部政治，還輸了。

「我們應該對台灣選民的務實思考，更有信心。」卜道維說。

對於台灣選民否決四公投案，美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）說，希望是因為選民意識到公投已偏離重要議題，變成追求黨派優勢；包道格說，公投結果對國民黨不利，也未必對民進黨有利，問題在於過程已失去意義。

包道格並指出，不確定公投結果對總統大選的影響程度，但他認為侯友宜仍受歡迎，且有可能參選總統。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員祁凱立（Kharis Templeman）指出，侯友宜未參與這次公投活動，在政治上是明智的，畢竟核四就在新北市，而他即將爭取連任；他決定不採取立場，算是在一系列糟糕選項之中的最佳選擇。

祁凱立說，公投結果不利朱立倫，但現在要談國民黨的戰略是否受到影響，還為時過早；若朱立倫理解什麼對國民黨有利，他將專注於讓黨形象變得較為溫和，為2022年地方選舉尋找務實、溫和的候選人，並團結黨的忠實支持者。

祁凱立分析，看來這次公投主要是政黨之爭，多數選民依黨投票，非基於公投案的議題；這表明民進黨成功動員其核心支持者，也表明國民黨不能持續期望自己因民進黨遇上麻煩而受益，他們需要提出願景，而非只是批評民進黨政府的作為。