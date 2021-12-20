公投敲響警鐘？鄭文燦：桃園要更多耕耘

公投 結果出爐，民進黨 傾府院黨之力宣講，但執政兩任將屆滿的桃園市、新竹市、基隆市同意票都高於不同意票，讓綠營憂心明年底選舉能否維持綠地。桃園市長鄭文燦昨表示，民進黨在北台灣基本盤本就略低，桃竹苗更是藍大於綠，相信公投結果不影響明年市長選舉，但也代表他們需要更多耕耘，這也是現實狀況。

鄭文燦說，就像2008年總統大選，民進黨在桃園曾輸過30萬票，他擔任市長前，六席立法委員沒半席是民進黨籍，現在立委席次藍綠各半；他還說，這次公投，桃園同意和不同意差距只有5%，只要投票 率提高，民進黨未來的候選人也能跟他一樣超越藍綠格局，贏得民眾支持。

新竹市長林智堅說，公投結果代表過去七年執政表現，已大幅縮減早期國民黨基本盤遠大於綠的差距。他說，全國不同意票大於同意票，突顯府院黨積極回應策略有效，各地也團結執行，確保台灣持續走在正確的發展方向，所以並無傳出所謂檢討的聲音，他認為各縣市的確回歸到藍綠基本盤。

基隆市長林右昌表示，公投歸公投，市政歸市政，這是兩個不同範疇的課題。此次公投的過程，有很多複雜的內外因素在作用，超出了單純公投議題的討論。

至於明年縣市長選舉，林認為還是要回到城市發展的政策議題，市長選舉投票率約65%，遠高於此次公投的投票率，未來的市長候選人如何爭取超越黨派及中間選民支持將是關鍵。

民進黨桃園市黨部主委張火爐說，桃園藍大於綠，大家都很盡力了，「跟鄭市長本人並沒關係」，市黨部會檢討怎樣爭取民眾支持。