我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron傳播力超乎尋常 美國單日確診恐達百萬例

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈 房產給李靚蕾

公投開出「4同意」 鄭文燦內傷 林右昌靜音 林智堅受挫

記者 蔡惠萍
桃園市長鄭文燦（中）表示，民進黨在北台灣基本盤本就略低，但相信公投結果不影響明年市長選舉。（記者翁唯真／攝影）
桃園市長鄭文燦（中）表示，民進黨在北台灣基本盤本就略低，但相信公投結果不影響明年市長選舉。（記者翁唯真／攝影）

民進黨四大公投「完封」國民黨，不過這次在未能打動冷漠選民下，回歸藍綠基本盤對決，桃園市、基隆市與新竹市三個綠營執政縣市開出「四好」，首當其衝的就是仍有志於大位的三位市長。鄭文燦、林右昌與林智堅，除了個人「內傷」外，民進黨這份北台灣的公投成績單更敲響明年九合一選情的警鐘。

這次公投，民進黨執政縣市幾乎狂勝，唯獨桃基竹三市全盤皆墨，被點名是明年九合一選舉綠營的危險縣市，綠營人士就私下說，他看開票結果只能用四個字形容：膽戰心驚，媒體人趙少康更說，明年國民黨有機會拿回桃園市。

公投期間，鄭文燦衝南衝北賣力宣講，與黨內2024競爭對手副總統賴清德暗自較勁，被形容是黨內總統初選提前開跑。但鄭文燦因還是六都市長，有執政包袱，上月桃園龜山發生超商店員遭不服勸導戴口罩的男子刺死，震驚社會，當天中午鄭文燦雖發文譴責，但下午及晚上他仍繼續跑公投行程，不僅引發批評，臉書也被灌爆。公投前夕，桃園又發生防疫旅館群聚感染事件。有人就說，從防疫到公投，桃園簡直是各種破口。

尤其桃園面臨無人接班困境，屆時若民進黨明年丟了桃園市，對鄭文燦就從內傷變重傷，勢必離2024愈來愈遠。

基隆也發生相同的情況，明年卸任的林右昌，從防疫到基隆捷運屢次單挑台北市長柯文哲，網路聲量因此大增，但這次基隆市開出「四好」，在公投結束後，他的臉書一片靜悄悄。

另一位黨內政治明星林智堅也同樣受挫，且這次新竹市是全台唯一有五項公投的縣市，另一個「喝好水」地方公投也過關，新竹市開出「五好」，應該讓林智堅心情並不好。林智堅在黨內政治行情向來看好，之前他力倡大新竹合併，也被解讀有意在卸任後再戰大新竹市長。不過，這次新竹縣市都是開出四好的成績，民進黨推動新竹縣市合併，恐怕也不見得能討到便宜。

公投 民進黨 防疫

上一則

公投敲響警鐘？鄭文燦：桃園要更多耕耘

下一則

新聞眼╱升格只顧一人 談何宏觀視野

延伸閱讀

江啟臣：未來要改變政府政策 只能透過「政黨輪替」

江啟臣：未來要改變政府政策 只能透過「政黨輪替」
公投慘敗…藍再不整軍 2024恐嘗「終極惡果」

公投慘敗…藍再不整軍 2024恐嘗「終極惡果」
游盈隆：4公投都沒過 證明公投綁大選是對的

游盈隆：4公投都沒過 證明公投綁大選是對的
公投未過 柯文哲：國家機器仇恨動員 新綠色威權更強大

公投未過 柯文哲：國家機器仇恨動員 新綠色威權更強大

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
李靚蕾展現女性強大力量，大刀砍向王力宏。(本報資料照片)

李靚蕾要求限時道歉 再爆王力宏給豪宅命令改口

2021-12-19 02:29
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
王力宏前妻李靚蕾（左）發表一篇長文，控訴王力宏（右）的男女關係混亂等驚人爆料內容，引起譁然。（本報資料照片）

李靚蕾爆16歲陪睡 王力宏隔天翻臉「不想談感情」

2021-12-18 02:30

超人氣

更多 >
李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明

李靚蕾公布王力宏諮商師信函 貼出放棄贍養費聲明
By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉

By2妹Yumi才喊沒介入 李靚蕾晾裸照證據神打臉
李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友

李靚蕾貼出裸照後再發文 指王力宏只把Yumi當炮友
王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣

王力宏終於發聲 駁斥不忠 批李靚蕾討2億人民幣
「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包

「Hello Stranger」是陌生人的意思？王力宏英文出大包