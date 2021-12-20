公投開出「4同意」 鄭文燦內傷 林右昌靜音 林智堅受挫

桃園市長鄭文燦（中）表示，民進黨在北台灣基本盤本就略低，但相信公投結果不影響明年市長選舉。（記者翁唯真／攝影）

民進黨 四大公投 「完封」國民黨，不過這次在未能打動冷漠選民下，回歸藍綠基本盤對決，桃園市、基隆市與新竹市三個綠營執政縣市開出「四好」，首當其衝的就是仍有志於大位的三位市長。鄭文燦、林右昌與林智堅，除了個人「內傷」外，民進黨這份北台灣的公投成績單更敲響明年九合一選情的警鐘。

這次公投，民進黨執政縣市幾乎狂勝，唯獨桃基竹三市全盤皆墨，被點名是明年九合一選舉綠營的危險縣市，綠營人士就私下說，他看開票結果只能用四個字形容：膽戰心驚，媒體人趙少康更說，明年國民黨有機會拿回桃園市。

公投期間，鄭文燦衝南衝北賣力宣講，與黨內2024競爭對手副總統賴清德暗自較勁，被形容是黨內總統初選提前開跑。但鄭文燦因還是六都市長，有執政包袱，上月桃園龜山發生超商店員遭不服勸導戴口罩的男子刺死，震驚社會，當天中午鄭文燦雖發文譴責，但下午及晚上他仍繼續跑公投行程，不僅引發批評，臉書也被灌爆。公投前夕，桃園又發生防疫 旅館群聚感染事件。有人就說，從防疫到公投，桃園簡直是各種破口。

尤其桃園面臨無人接班困境，屆時若民進黨明年丟了桃園市，對鄭文燦就從內傷變重傷，勢必離2024愈來愈遠。

基隆也發生相同的情況，明年卸任的林右昌，從防疫到基隆捷運屢次單挑台北市長柯文哲，網路聲量因此大增，但這次基隆市開出「四好」，在公投結束後，他的臉書一片靜悄悄。

另一位黨內政治明星林智堅也同樣受挫，且這次新竹市是全台唯一有五項公投的縣市，另一個「喝好水」地方公投也過關，新竹市開出「五好」，應該讓林智堅心情並不好。林智堅在黨內政治行情向來看好，之前他力倡大新竹合併，也被解讀有意在卸任後再戰大新竹市長。不過，這次新竹縣市都是開出四好的成績，民進黨推動新竹縣市合併，恐怕也不見得能討到便宜。