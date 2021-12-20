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新聞評論／公投過後 仍然未解的國家難題

郭乃日

四大公投全部沒過關，但蔡政府面對四大公投所揭示的國家難題，並未因擋下公投而解套，反因公投觸礁而無解。特別是我們有個擅長硬拗的政府，只會將所有議題都無限上綱到「抗中保台」；有個善於操作選舉民粹卻不問國家前程的執政黨，昨非今是地將台灣推向另一個險境；又有個缺乏執行力與戰鬥力的軟弱在野黨，根本無力扭轉新黨國威權將台灣帶向民主危途。公投成了藍綠對決戰場，政策論辯只是裝飾，讓公投解決政治爭議全成空話。

公投綁大選是陳水扁政府的主張，蔡英文政府因為一次綁大選的公投挫敗，修法將公投和選舉拆解，就是寓意要讓公投無法過關。這次公投的低投票率，說明了公投與大選脫鉤的不合理，導致公投無法成為解決政治爭議的途徑。再加上民進黨政府傾黨國之力的不公平資源傾軋，更使得台灣民主多元制度受到威脅，這正是在野黨所說朝野皆輸的結果。

民進黨政府以「反美豬」來扭曲「反萊豬」公投，用「停建三接」竄改「三接遷址」公投，就是標準「會選舉」卻缺乏道德水平、甚至可能違反公投法的惡劣作為，但新黨國體系不以為意。為了爭選票，各種恐嚇牌出盡，例如反萊豬進不了CPTPP；沒三接少137億度電，要多燒500萬噸煤、多排600萬噸二氧化碳，會讓中火停不了，而南部要迎接台積電，不能南電北送，所以非蓋三接不可。

台灣能不能加入CPTPP和萊豬根本是兩回事，但因公投結果，日本的第一個反應就是何時開放福島核食，這反而是加入CPTPP最直接的威脅。也因為我們對加入國際組織期待殷切，讓各國看得到台灣軟肋，未來可能要向各國讓步的項目勢必越來越多，政府有沒有骨氣或能力為民眾堅持把關，萊豬政策過程就是標準範例，政府將難以民意壓力等理由，在國際談判桌上為民謀利。

為了拚公投，蔡政府終於不再說不缺電了，反而強調不依照政府能源政策規畫，就要火力全開。蔡政府沒說的是，火力全開的根本原因，正是核電要叫停，不將天然氣燒到滿，補不了核電的缺口。如今7000年藻礁危殆，核四重啟也碰壁，挑戰蔡政府能源政策的聲浪已被壓制，但政府能因此保證不缺電了嗎？工商界沒信心，綠電也一直追不上來，經濟部心知肚明，能源配比不解決，缺電危機不會因公投結果而改變。

三接能不能續建，其實還有環評等路要走，接下來還有四接、五接，六接，基隆外木山的抗議方興未艾，風電也阻礙重重，綠電轉型真不是空口說說就做得到的。政府一方面要拚經濟，一方面要轉型減碳，淨零碳排路徑圖卻一直畫不出來，根本做不到合理能源政策兼顧環保發展，卻因缺乏實質監督能力的政治權力結構，讓錯誤政策走向得不到調整。

當蔡政府全力呼喊「台灣隊」站出來，以「抗中保台」的訴求來處理公投議題時，就說明這個政府無意誠實面對國家處境與政策難題，只期待以最民粹的訴求闖過複雜的政治難關。當公投結果揭曉，如執政當局所願去除了「施政大石頭」，卻無法解決國家面臨的國際處境困頓、能源政策失調、民主機制扭曲等難局，反而會讓蔡政府更肆無忌憚地專斷獨行。從公投的投票結果也說明，南綠北藍對峙格局依然堅實，雖然國民黨在基本盤對決下失敗，為明年地方選舉埋下隱憂，但蔡政府如果無法解決公投提出來的這些國家難題，來年的鐘擺效應會告訴民進黨，台灣民眾真的沒有那麼好騙。（轉載自聯合報社論）

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