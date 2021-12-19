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盧秀燕2022亮紅燈？ 地方人看綠營應該「毛毛的」

記者陳秋雲／台中19日電
台中市長盧秀燕在議會備詢，對公投主調是尊重民意。(記者陳秋雲／攝影)
台中市長盧秀燕在議會備詢，對公投主調是尊重民意。(記者陳秋雲／攝影)

台中市公投四案，不同意人數多於同意，外界解讀盧秀燕的2022之路亮紅燈?地方人士說，從票數差距來看，綠營應該「表面高興，內心毛毛的」。不過綠營人士則認為，盧秀燕被封是藍營一姐、中部領頭羊，但這次完全沒有起效用，藍營支持者應不以為然。

地方政壇人士指出，台中公投四案的差距微幅，多則2萬票上下，少則1千多票，對照綠營天王從總統、行政院長、部長等重量級人物多次到台中「強力催票」，透過優勢媒體下足廣告宣傳，集體總動員，甚至蔡英文還小吃盧秀燕豆腐，對選民說「盧秀燕也贊成民進黨主張」。

但盧秀燕僅在質詢期間表態說明，「凡守護食安、保護環境生態、節省人民時間等的主張，我都支持」之外，為求行政中立，盧未動員宣講，參與活動，幾無出招的情況下，公投票數差距竟然戰成「五五波」，地方政壇人士認為，綠營開心一天後，勢必得「閉門檢討」。

民進黨議員江肇國則表示，這場公投被國民黨主席朱立倫定調為對民進黨的不信任投票，事實證明民進黨接受民意檢驗，執政受到肯定。以往的大選，都會提到兩岸國安問題，但這次公投由府院高層親自說能源政策、說明食安與國際貿易關係，論述獲得大多數人民接受。雖然距明年大選還有一段時間，但公投的影響對民進黨是很大的鼓舞。

江肇國指出，台中市長盧秀燕被藍營視為中部地方縣市長領頭羊，藍營一姐，但對公投案卻未表態，沒有帶動作用，他相信在藍營支持者中一定產生影響發酵。

國民黨議員黃健豪說，他這幾天跑行程，發現市民對公投真的無感，即使到今天，市民沒有要參與討論，反應冷冷的，這場公投對民眾來說「就是一場無效的政治過程」。他指出，這次公投中間選民缺席，民眾本來就不關心，他認為，對明年市長大選，沒有太大影響。

黃健豪表示，反過來民進黨花偌大力氣，四項公投都未過25%不同意，民進黨把公投玩爛了。最後只讓民眾深感「公投已死」沒有人想再提公投了。

公投 民進黨 投票

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