為何未列戰犯？ 盧秀燕打擦邊球 跟侯友宜千字文不一樣

台中市長盧秀燕擦邊球式回應公投，被藍營解讀正面支持，可以交代。(本報資料照片)

台中市長盧秀燕與新北市長侯友宜公投 都中立，但不少藍營支持者怪罪侯友宜的千字文，批「陣前叛離」為什麼盧秀燕沒被拿來當戰犯，政壇人士解讀盧秀燕無招勝有招，頻在議會擦邊球式的表態，被解讀「正面支持藍營主張」，都算是給了交代，因此未捲入戰犯風暴。

地方政壇人士指出，2014縣市首長選舉，林佳龍票數大勝藍軍20萬，盧秀燕拿下2018也勝20萬，這幾年來看，台中是新興年輕城市，特質就是「搖擺」，中間選民多，蹲點多年的盧深知道理，扛住來自黨內的壓力，「只跟市民對話」。

盧秀燕即便屢遭敵營探詢公投立場，請君入甕，但盧秀燕堅守陣地，以「市政優先」，不沾黨務，因為她瞄準的是「中間選民」，也是台中選情的關鍵力量，「不喜只戰藍綠，更看有無做事」。

政壇人士說，上屆台中市長選舉投票數比公投多了50萬，那些票若灌進來，對誰有利，答案很清楚，所以盧秀燕「無招勝有招」，反而是固樁，對守住2022有加分效果。

至於侯友宜屢遭點名戰犯，盧秀燕未遭遇過多責難，主要原因是侯友宜民調 第一，樹大招風，也被綠營鎖定2024的主要競爭對手。

政壇人士說，盧秀燕執政將屆滿3年，民調穩定成長，名列前矛，偏安中部，不冒進的政治策略，讓對手重拳打在棉花上，女性的特質也能符合中間選民的喜好；加上盧秀燕先前已擦邊球式的表態，也被外界解讀正面支持藍營主張，給了交代。