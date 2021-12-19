公投未過 柯文哲：國家機器仇恨動員 新綠色威權更強大

台北市長柯文哲感嘆，四大公投很少人能做出全面性的判斷，在行政資源傾斜下，「新綠色威權」更強大。（記者楊正海／攝影）

四大公投 結果出爐，台北市長柯文哲感嘆，四大公投很少人能做出全面性的判斷，在行政資源傾斜下，「新綠色威權」更強大，在野黨處境愈加艱困。

「這次公投讓大家看到國家機器毫無節制的動用」，柯文哲批，民進黨 動用大量國家資源宣傳，用「仇恨動員」解離國民與國家間的信任，政府公信力在這場公投逐漸透支；投票 率顯示，政黨各說各話，多數選民對公投感到厭棄。

台中市長盧秀燕說，公投是人民權利，社會對公共事務或政策有不同想法，民眾已透過公投表達意見，她尊重。

台南市長黃偉哲說，公投的珍貴在於對事不對人的投票中展現人民意志。高雄市長陳其邁說，公投是對事不是對人，不是政黨對撞的零和遊戲，而是連續賽局，需要一波波溝通。

國民黨人士表示，公投結果證明，公投與大選脫鉤，不僅投票率撐不起來，議題節奏也恐淪為政黨對決；藍綠全面動員，投票率卻催不過門檻，代表「完全是制度出現問題」。公投綁大選公投案領銜人江啟臣說，這次公投結果除重啟核四，其餘三項公投案同意票與不同意票得票比率幾乎一致，基本上就是政黨對決的結果。

民進黨立委羅致政說，以客觀數字來看，民進黨基本盤支持率多於國民黨，民進黨也呈現「鋼鐵部隊」，讓外界沒有見縫插針機會。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，投票率低，公投變成基本盤決勝，綠軍基本盤穩穩大於藍軍基本盤，且蔡英文總統政治能量仍強，相較之下，國民黨主席朱立倫難以鞏固藍軍基本盤，遑論進取中間選民。