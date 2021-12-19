擋下公投蔡蘇體制延續 桃園同意票多鄭文燦亮警訊

四大公投案全數未通過，蔡英文總統（中）18日晚在總統府發表談話，副總統賴清德（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）陪同出席。（記者余承翰／攝影）

四大公投 均不通過，蔡英文總統表示，「公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題。」黨內人士認為，公投未通過，短期內已無換閣揆或內閣改組問題，「蔡蘇體制」將可延續。不過，也有人表示，明年縣市長選舉，對民進黨 仍是艱鉅挑戰，且黨內中生代接班議題不會消失。

此外，民進黨六都的執政縣市中，台南、高雄不同意票皆大獲全勝，唯有桃園四大公投同意票多於不同意，民進黨內人士認為，桃園市長鄭文燦原本被外界預估直指總統大位，如今恐衝擊未來在黨內威望。但鄭文燦說，沿海行政區的不同意票高過同意票，代表沿海居民認同政府保護海岸生態。

民進黨部分派系認為，蘇貞昌勤跑百場公投宣講擋下公投案，可說是奠定歷史地位，總預算案後應完成階段性任務，在高峰時光榮下台，也留給總統人事布局空間。

但蘇貞昌說，公投是就事論事，人民已清楚表達堅定的態度，「這跟人沒有關係，也跟改組沒有關係。」他非常努力帶領團隊，會以這樣的態度繼續為國家做事、為人民服務，「這一點跟公投沒有相關」。

黨內人士說，現在至2022年地方選舉前，蔡總統將繼續定於一尊，黨內地位無法被撼動；蘇貞昌穩住了這一局，更可能直接擔任閣揆到2022年，「蔡蘇體制」將繼續走下去。

民進黨黨務人士指出，內閣改組的可能因素分為內部壓力與外部壓力，公投結果代表了對蘇內閣信任投票 過關，可視為外部壓力期中考過關；但是先前來自黨內不同派系對蘇揆的逼宮，雖在少了著力點情況下將暫時消退，但只要「新蘇系」長期把持行政資源的現況沒有改變，黨內壓力將持續存在，未來將伺機而起。