我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李靚蕾要開告？7小時通牒一場空 王力宏仍無回應

3退休將領投書華郵 籲軍方預防2024選後暴動

擋下公投蔡蘇體制延續 桃園同意票多鄭文燦亮警訊

台灣新聞組／台北19日電
四大公投案全數未通過，蔡英文總統（中）18日晚在總統府發表談話，副總統賴清德（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）陪同出席。（記者余承翰／攝影）
四大公投案全數未通過，蔡英文總統（中）18日晚在總統府發表談話，副總統賴清德（右）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（左）陪同出席。（記者余承翰／攝影）

四大公投均不通過，蔡英文總統表示，「公投沒有誰輸誰贏的問題，只有國家未來要怎麼走的問題。」黨內人士認為，公投未通過，短期內已無換閣揆或內閣改組問題，「蔡蘇體制」將可延續。不過，也有人表示，明年縣市長選舉，對民進黨仍是艱鉅挑戰，且黨內中生代接班議題不會消失。

此外，民進黨六都的執政縣市中，台南、高雄不同意票皆大獲全勝，唯有桃園四大公投同意票多於不同意，民進黨內人士認為，桃園市長鄭文燦原本被外界預估直指總統大位，如今恐衝擊未來在黨內威望。但鄭文燦說，沿海行政區的不同意票高過同意票，代表沿海居民認同政府保護海岸生態。

民進黨部分派系認為，蘇貞昌勤跑百場公投宣講擋下公投案，可說是奠定歷史地位，總預算案後應完成階段性任務，在高峰時光榮下台，也留給總統人事布局空間。

但蘇貞昌說，公投是就事論事，人民已清楚表達堅定的態度，「這跟人沒有關係，也跟改組沒有關係。」他非常努力帶領團隊，會以這樣的態度繼續為國家做事、為人民服務，「這一點跟公投沒有相關」。

黨內人士說，現在至2022年地方選舉前，蔡總統將繼續定於一尊，黨內地位無法被撼動；蘇貞昌穩住了這一局，更可能直接擔任閣揆到2022年，「蔡蘇體制」將繼續走下去。

民進黨黨務人士指出，內閣改組的可能因素分為內部壓力與外部壓力，公投結果代表了對蘇內閣信任投票過關，可視為外部壓力期中考過關；但是先前來自黨內不同派系對蘇揆的逼宮，雖在少了著力點情況下將暫時消退，但只要「新蘇系」長期把持行政資源的現況沒有改變，黨內壓力將持續存在，未來將伺機而起。

公投 民進黨 投票

上一則

萊豬只是小菜 日核食也將叩關

下一則

新聞評論／缺電、增碳、吞萊豬 人民是公投最大輸家

延伸閱讀

「護航」蔡蘇搭專機拚公投 藍要國防部常次道歉

「護航」蔡蘇搭專機拚公投 藍要國防部常次道歉
新聞評論／蔡英文付油錢 坐實蘇貞昌國庫當黨庫

新聞評論／蔡英文付油錢 坐實蘇貞昌國庫當黨庫
1人1信 要蘇貞昌查網軍？柯文哲諷「查不下去」

1人1信 要蘇貞昌查網軍？柯文哲諷「查不下去」
黑白集／拚公投 鄭文燦不計毀譽 朱立倫該學學

黑白集／拚公投 鄭文燦不計毀譽 朱立倫該學學

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
四大公投案開票結果陸續出爐，估計四案全都不會通過，蔡英文總統（中）昨晚在總統府針對公投結果發表談話，副總統賴清德（左）與民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）陪同出席。記者余承翰／攝影

路透：台灣4大公投未過 在野黨遭遇重大挫折

2021-12-18 09:45
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

台灣四大公投國民黨皆輸 朱立倫自責努力不夠

2021-12-18 07:17

超人氣

更多 >
王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億

王力宏爸不忍了 深夜痛訴「分居2年」 李靚蕾要求數億
李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕

李靚蕾再發長文：與王力宏交往期間都是內射 當然會懷孕
王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生

王力宏急著返台原因為何? 資深狗仔爆料是怕這事發生
王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你

王力宏昔對未成年師妹出手？女星嘆：還好我嫁的不是你
胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了

胡錫進預言：王力宏在中國演藝事業基本結束了