新聞評論／缺電、增碳、吞萊豬 人民是公投最大輸家

藻礁公投案未獲得足夠同意票，公投案領銜人潘忠政（右）與藻礁公投推動聯盟工作人員傷感擁抱。（記者林伯東／攝影）

經民進黨 月餘的強力動員反宣傳，四大公投 昨天全部鎩羽而歸，一個都沒通過，且不同意票全都高於同意票。但蔡政府能宣稱自己大獲全勝嗎？恐怕不然。試想，執政者用盡黨政資源洗腦宣講，但全台投票 率卻只達四成一，這有什麼光榮可言？而明明該聽取民意的時候，政府卻用巨砲來轟炸及攪擾人們的耳目，弄得人民心煩意亂、興味索然。如此手段惡質，好意思自詡民主嗎？

相對而言，原本民調預測看好公投過關形勢，國民黨卻沒有善用這股民氣用力把支持者召喚出來，最後投票冷清，藍軍只能唏噓面對自己的敗績。最令人扼腕的是，多位藍營縣市長選擇「獨善其身」，刻意與公投保持距離；相對於綠營的團結奮戰，當即損傷了士氣。朱立倫雖贏了陳柏惟的罷免案，但輸了公投這役，暴露出他調兵遣將的輕忽與消極，該負最大責任。

值得注意的是這次的低投票率。照理說，四個公投案皆非高度政治性議題，反萊豬與護藻礁等皆攸關民生，結果卻只有四成選民站出來投票。其中原因，除了天候因素，更關鍵的就是沒有「綁大選」，使選民失去投票動力。比起2018合併大選舉行的公投，投票率皆達五成五以上，這次卻僅過四成；可見，與選舉脫鉤的公投，嚴重剝奪了選民的投票動機。

最諷刺的是，公投一直是民進黨的神主牌；2016年蔡英文執政後，也立刻修法「打開鳥籠公投」。未料，歷經2018年的公投大敗，民進黨次年即修法將公投與大選脫鉤，改為兩年舉行一次，用鐵籠將公投關牢。蔡政府曾信誓旦旦，說脫鉤不會影響公投；但從這次公投的投票低迷看，鐵籠裡的公投其實已奄奄一息。這次公投，預告了未來所有公投的宿命。

觀察開票結果，從四項公投的同意與不同意票數差距看，顯示許多人都是遵從「四個同意」或「四個不同意」的指令行事。換言之，蔡英文號召所有黨政人員全力營造「政黨對決」形勢，成功輾壓了選民的意志，也影響了最終結局。但觀察個別縣市的投票結果，卻可以發現若干特別的現象。例如，在「北藍南綠」的大結構下，南部綠營執政的台南、高雄、屏東、嘉義等縣市，利用強力動員大大拉開了「不同意」的票數。但在北台灣，即使在基隆市、桃園市、新竹市等綠營執政縣市，由於選民自主意識較高，投票結果仍是清一色「同意多於不同意」。可見，自主選民更有抵擋政治洗腦的能力。

而在藍營執政縣市，撇開傳統藍營占優勢的竹苗、花東、離島不談，有多個縣市因縣市長態度曖昧，最後投出了與黨中央立場逆反的結果。例如，宜蘭、彰化、嘉義市、雲林都是「四壞」，台中市是「一好三壞」，新北市是「三好一壞」；這固可歸因於民進黨強力動員之累，但恐怕也與縣市首長首鼠兩端有關。以新北市長侯友宜為例，因對重啟核四持保留態度，進而與各項公投都保持距離，其態度備受黨內指責。侯友宜或許以為如此可爭取中間選民的支持，但在公投前夕卻爆出綠色和平組織利用他過去的發言大刊廣告的爭議事件，使他百口莫辯。在爾虞我詐的年代，你不想發言，卻會有人把話塞到你的嘴裡；想要在政黨惡鬥中獨善其身，談何容易？

這次公投，最大的輸家其實是人民。原因是，公投已被閹割，無法成為制衡手段，民進黨將更有恃無恐。國家的能源政策將一去不回頭，走向缺電與增碳；同時，大家就苦吞萊豬吧！