萊豬只是小菜 日核食也將叩關

公投大選結果出爐，重啟核四的不同意得票數最高，提案人黃士修18日表示，未來藍綠都要面對台灣缺電的問題。（記者葉信菉／攝影）

蔡政府官員公投 前將反萊豬和台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、台美洽簽自由貿易協定掛鉤，彷彿萊豬是讓台灣在國際經貿免於被孤立的萬靈丹，但未來諸如日本核食、校園開放基改食品、農產品等開放壓力將一一叩關，萊豬只是開放市場前的小菜，但已無法再成為蔡政府推動台灣加入國際經貿組織不力的擋箭牌。

美方雖欣見反萊豬公投結果，但並不樂見過程中部分政治人物稱反萊豬等於「反美豬」、「反美」等宣傳手法。多次呼籲兩岸進行有意義對話的美方，也不願看見台灣任何陣營以「反中」、「恐中」拚公投。公投過後，蔡政府可大步續走親美路線，但低迷的投票率顯示，親美、恐中牌並不如預期管用。

依據公投結果，萊豬得以繼續進口，在確保美國利益的情況下，包括因為開放萊豬而重啟的台美貿易暨投資 架構協定（TIFA）、台美經濟繁榮夥伴對話等對話平台得以繼續運作；不過，如果以為吃下萊豬就可以和美國簽署雙邊貿易協定（BTA），恐怕太過天真。

萊豬只是台美貿易障礙之一，美方持續關切的還有豬肉產品須標示原產國、校園禁用基改食品、農產品關稅配額、料理米酒稅率過低等問題。也就是說，台美貿易要更上一層樓，不是解決萊豬進口問題就可以，更何況美國總統拜登 已表態美國不談雙邊協定；至於台灣是否有機會參與拜登政府計畫成立的印度太平洋經濟架構，恐怕也得看台方市場開放程度。

此外，參與CPTPP和開放萊豬的關係更是微乎其微，台灣在提出申請加入CPTPP之後，要和既有的會員國針對目前貿易與投資關切事項討論解決方案， 這11個成員國都沒有生產萊豬，很難想像會有國家在雙邊諮商時要台灣開放萊豬進口，至於各國關切的議題不一，以日本為例，福島食品的開放是非解決不可的問題，這將是台灣想加入必須付出的代價。

另一個要面對的則是中國大陸因素，大陸早台灣一步申請加入，台方雖然希望靠美國發揮影響力，至少能比照WTO模式共同參與，但成員國之間各有盤算，「美國牌」能發揮多少作用仍是未知數，但可以確定的是，公投宣講時操作「萊豬牌」或許有用，但要說對於加入CPTPP有多大助益恐是言過其實。

執政黨先前一再聲稱反萊豬公投若過關，將影響台灣加入CPTPP等說法，某種程度提高國人對蔡政府經貿成就的期待，認為反萊豬公投未過，台美可望速簽BTA，以及美國將全力支持台灣加入CPTPP。

然而，現實是，美國並非CPTPP會員，且目前無意重返，且美方以自身利益為最主要考量，BTA進展速度恐不符外界所期待。