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萊豬公投逆轉勝 綠營也訝異

台灣新聞組／台北19日電
反萊豬公投未過關，民進黨人士評估，應是最近鎖定股民、強打「經濟牌」奏效。（本報資料照片）
反萊豬公投未過關，民進黨人士評估，應是最近鎖定股民、強打「經濟牌」奏效。（本報資料照片）

四大公投案皆未通過，蔡政府安全下莊，結果也比府院黨高層預期的結果更好。尤其「反萊豬」一案，民進黨民調從來沒有贏過，公投結果竟然贏了，這一案讓高層跌破眼鏡，黨內人士事後評估，應是最近鎖定股民、強打「經濟牌」奏效。

據了解，根據民進黨內參民調，「重啟核四」及「公投綁大選」一直都是綠營占優勢，「珍愛藻礁」一案原本差距不小，但愈追愈近，因此日前安排蔡英文總統親自到桃園視察藻礁，盼藉此催票，直到投票前夕，此案「不同意票」終於小贏，但只贏在誤差範圍內，民進黨對外說法並不敢太樂觀。

「反萊豬」則是最棘手一案，公投成案後民調從沒超前，經過一個半月的公投說明會衝刺，雖然差距漸漸變小，但沒有把握會贏，昨天開票結果竟由「不同意票」封殺，高層都很驚訝。

黨政高層評估，民進黨先前宣傳「反萊豬」投不同意票，都是強打「美國牌」，但民眾對台美關係不一定有深刻感受，民進黨改變策略，直接改打「經濟牌」，強調財經界專業人士紛紛示警恐衝擊台灣經濟及股市。

黨內人士說，這次的投票率約四成，與民進黨事前期待「最好的狀況」相符。民進黨一開始就鎖定決戰基本盤，最後關頭狂催南部大票倉，打定主意「北票南補」，臨門一腳策略的確成了致勝關鍵。

民進黨 公投 民調

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