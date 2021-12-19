公投慘敗…藍再不整軍 2024恐嘗「終極惡果」

四大公投18日投票，儘管藍綠強力動員，但投票率仍偏低，開票時也僅坐著一位民眾觀看。（記者林俊良／攝影）

四大公投國民黨 慘敗，對於國民黨和10月才剛接任黨主席的朱立倫來說，都是重大挫敗，等於一仗就把過去對民進黨 攻勢累積的利多歸零。大敗後黨內抓戰犯，但若不能面對真正問題所在，重整應有作為，喚回支持者及民心，2024恐才要面臨終極的惡果。

公投未綁大選以及天候因素，對投票率不如預期當然有影響。但對國民黨而言，最關鍵因素，仍是這場公投大戰國民黨始終籠罩在「分裂」的陰影。國民黨主訴「四個都同意」，對抗民進黨的「四個不同意」，但四大公投的「重啟核四」，卻讓明年選戰爭取連任的國民黨縣市長裹足。

相對於此，民進黨卻動員所有資源全力行銷「四個不同意」，六位黨籍縣市長不計毀譽投入戰局，國民黨原本資源就遠不如執政的民進黨，加上縣市長不團結，尤其是新北市長侯友宜到公投最後階段的「千字文」，等於公開叫板黨中央營造的「政黨對決」態勢，結果不令人意外。

公投結果證明，選民投票行為與民調有近20%的落差，當民進黨將公投戰操作成政黨對決，更激起中間選民的乏倦甚至反感，國民黨從黨到個人，卻沒有可以召喚選民的明星共主。

政黨對決結果，說明一件殘酷現實：政黨對決成了基本盤對決，結果就是綠盤大於藍盤，國民黨2016大選敗選後低迷的支持度未變。操作公投從連署就是一場組織動員，失去執政縣市首長奧援的黨機器，組織動員最後證明完全失能，這才是最大的危機所在。