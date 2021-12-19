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支持者嗆「滾出國民黨」 侯友宜：願承擔公投結果

台灣新聞組／台北19日電
新北市長侯友宜（中）18日在新北市板橋國小投票所投票，晚間透過市府發出書面聲明表示「對於這次的公投結果，我願意承擔」。（記者季相儒／攝影）
新北市長侯友宜（中）18日在新北市板橋國小投票所投票，晚間透過市府發出書面聲明表示「對於這次的公投結果，我願意承擔」。（記者季相儒／攝影）

公投開票結果出爐，形同國民黨重大挫敗，一直被藍營批評不帶頭表態的新北市長侯友宜，昨晚個人臉書被藍營支持者灌爆，要侯友宜「滾出國民黨」。侯友宜昨晚僅透過市府發出書面聲明表示「對於這次的公投結果，我願意承擔」。

本報系聯合報報導，昨天公投票都還沒開完，侯友宜的臉書已經被灌爆，有人說侯友宜是害群之「侯」，「明年絕對不會投你」，「請滾出國民黨」；也有人酸「感謝侯市長助攻」。

國民黨立委傅崐萁昨在臉書以「徐蚌會戰」為題表示，「團結的民進黨逆風而襲，徹底打敗了貌合神離的在野黨！」文中還提到，藍營要在遍體鱗傷的重創中重拾人民的信心，必須痛下決心「揮淚斬馬謖」，告別藍皮綠骨才能重振士氣。不過傅崐萁並未言明，究竟誰是「馬謖」。

公投投票前，黨內期待藍營最大諸侯表態，結果等來一篇「不表態的表態文」，侯友宜的「不沾鍋」，讓黨內全炸鍋，長久蓄積的怒火一次爆發。

侯友宜打臉黨中央，即使被認為是頭號戰犯也無懼，但公投後黨內吹起反侯風暴，牽動2024之路，侯走自己的路，雖可能爭取中間選民，若丟失黨基本盤，對競逐大位仍是一大隱憂。

侯友宜 公投 國民黨

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