國民黨4案皆輸 朱立倫：公投已死 獨裁政府的勝利

國民黨主席朱立倫坦承公投案失敗，是他個人努力不夠，作為黨主席，他必須承擔。（記者潘俊宏／攝影）

國民黨 訴求公投 「四個同意」皆輸，黨主席朱立倫昨天表達遺憾，並批評「公投已死」，「這是獨裁政府的勝利」。朱立倫也對黨內同志 致歉，坦承國民黨、尤其是他個人努力不夠，作為黨主席，他必須承擔、負最大責任，呼籲黨內同志「把戰友找回來，不要再去找戰犯」。

本報系聯合報報導，朱立倫說，這次公投結果相當遺憾，全民都看到，此次對台灣民主是多大的傷害，因為公投已死，今後大概也很難再有任何公投案，能在鳥籠式公投制度下可以通過，這對台灣新的民主獨裁政府是勝利，但對於追求深化民主的每一位公民團體、基層是很大的傷害。

他說，民進黨修法讓公投和大選分開，就是「把公投關回鳥籠、殺死公投」，變成藍綠各自召喚基本盤，不管不同意還是同意票，都無法過門檻，也印證國民黨提案「公投綁大選」的重要性。

朱立倫認為，這次公投投票結果，四張選票的同意與不同意數字非常接近，其實這是藍綠基本盤，國民黨真正要面對的挑戰是2022大選，這才是國民黨最關鍵的一役，要擴大國民黨基本盤，確保國民黨在地方大選獲取民眾最大的支持。

中廣董事長趙少康批評民進黨把公投打成藍綠對決，而國民黨以為民調贏就是贏，太輕忽情勢，必須記取教訓，否則2022還是會輸；但現在追究責任意義不大，記取教訓才是要務，「請大家不要灰心、憤怒，這是全體台灣人一起做出的選擇」。

四項公投挫敗，「反萊豬」公投領銜人、國民黨公投小組執行長林為洲昨晚宣布請辭國民絕被政黨綁架。民眾黨立委邱臣遠也認為這是一場朝野皆輸的對決。