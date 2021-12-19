游盈隆：4公投都沒過 證明公投綁大選是對的

四大公投18日投票，投票率低迷，許多投開票所人潮冷清。（記者林俊良／攝影）

對於四大公投 皆不通過，台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，這對所有密切觀察這次公投的人來講，都是極大的意外，完全是預期之外的結果。他認為，這證明民進黨前輩極力主張「公投必須綁大選」的傳統智慧是正確的，2年後「公投綁大選」應捲土重來，才能真正深化民主，挽救直接民主。

游盈隆表示，四大公投結果皆未過關，游盈隆對此深表意外，造成這個意外最直接且最主要的原因就是超低的選民投票 率，這次投票率大約落在4成左右，這和所有民調 機構選前的調查結果有極大的落差。

造成如此低投票率的因素為何？游盈隆指出，這牽涉的層面相當複雜，其中包括制度與非制度的因素，需做有系統的深入研析。比較簡單的解釋有二個，第一，公投與大選分離的機械效應，必然壓低投票率；第二、這是綠大於藍先決條件下的一場激烈政黨對決，而絕大多數中性選民選擇袖手旁觀所造成。這就類似在黑幫火併下，善良的百姓選擇關緊門窗，足不出戶一樣。

台師大政研所教授曲兆祥說，公投最大問題是政黨介入太深，距離真正的民主制衡尚有一段路要走；淡江大學公行系教授陳銘祥說，唯有公民素養提升，公投才不致淪為朝野對抗的工具。

曲兆祥指出，選舉是選民對候選人，往往因政黨推薦，自然會有政黨競爭衝突；公投理論上是對公共政策表達意見，當政府、尤其國會無法解決，或是重大問題不被行政立法所重視，由公民提案，對議題理性思辯並做出選擇。

曲兆祥也說，公投太頻繁、議題太多，對民主政治發展並非全是正面，有些人把公投看作是仙丹，恐怕也不是如此；或可向國外多取經，瑞士聯邦公投每一案大約一到兩年才會投票，讓社會有更多時間討論。