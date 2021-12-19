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呂秀蓮：公投最輸是人民 別再迷信兩黨政治要三黨鼎立

記者劉宛琳／即時報導
前副總統呂秀蓮指出，這次公投結果的結論，就是民進黨要為歷史負責，因為民進黨沒收了公投。（記者劉宛琳／攝影）
前副總統呂秀蓮指出，這次公投結果的結論，就是民進黨要為歷史負責，因為民進黨沒收了公投。（記者劉宛琳／攝影）

四大公投未通過，投票率僅41%。前副總統呂秀蓮上午參加中華民意協會所舉辦的「1218公投結果對未來政局影響」座談會，會前受訪表示，有四分之三的人不去投票，這是台灣民主的失敗，同意和不同意票數相近，「朝野兩黨輸非輸、贏非贏，最輸的是人民」。呼籲別再迷信兩黨政治，應該三黨鼎立。

呂秀蓮表示，這次公投四個主題非常嚴肅、專業，需要理性辯證，但兩黨都把它變成政黨對決，模糊了焦點，去投票的人只知道要全不同意或全不反對，這是扭曲了公投的意思。

呂秀蓮指出，這次公投結果的結論，就是民進黨要為歷史負責，因為民進黨沒收了公投。過去公投綁大選是多少前輩犧牲奉獻，包括她走了街頭好幾次爭取而來的；而昨天的事實證明，民進黨不許公投和選舉綁在一起，事實上是沒收了公投，背叛了民進黨，「我覺得非常痛心」。

對於朱立倫批評公投已死，呂秀蓮則呼籲大家重新思考，還要迷信兩黨政治嗎？她覺得應該三黨鼎立。她說，不要以為美國沒有看懂台灣的民主，台灣在民主峰會的表現、參與的位階，其實不要再自我吹噓，台灣要的是真的民主，要展現的是善的人文，不要再偽善了，政黨太偽善了。

公投 呂秀蓮 民進黨

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