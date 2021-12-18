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新聞評論／別讓公投垂死於民進黨鳥籠中

聯合報社論

四大公投18日舉行投票。經過執政黨連月的強力動員宣傳，民眾對於反萊豬、護藻礁、公投綁大選及重啟核四案的態度，可能變得鬆動、困惑乃至厭煩。無論如何，這些公投案代表著人們對自身健康、環境永續、公民權益乃至台灣未來發展的關注，每個公民都應本著自己的信仰積極投票。公投的基本精神就是「人民做主」，即使你只關心其中一項，也務必把這票投下去，才不負民主。

這四項公投，每一項都濃縮著民間對蔡政府決策的質疑或不滿，每一項也都折射了民進黨自己的言行不一及信念倒退。「反萊豬」公投的背景，映襯著當年民進黨指摘美牛為「毒牛」的身影；「護藻礁」公投的敘事中，掩映著蔡英文當年「藻礁永存」的誓言；「公投綁大選」的訴求，直指民進黨力推公投卻又把公投關回鳥籠的自私與鴨霸；至於「重啟核四」案，則是四年前過關卻被民進黨漠視的「以核養綠」之借屍還魂，雖是續集，但在電力日漸不足的當下，卻別具警醒意義。

蔡英文為避免公投案挫敗損傷政府形象，動員各種黨政資源全面反宣傳，將此役升級為「政黨對峙」，做法極為可議。第一，公投是「直接民主」的最高形式，政府不當的決策原應虛心接受民意的「校正」，蔡政府卻自以為可以凌駕民意或愚弄民意，這與威權政府無異。第二，有兩項公投是民間人士發起，蔡政府卻將所有公投扭曲為「政黨對峙」，意在挑起仇恨，這是冷血的挑撥作為。第三，蔡政府不僅站在「反方」全力對抗民意，更不斷濫用行政資源支援政黨宣傳，包括動用行政專機及公務機關宣傳經費，絲毫不顧「黨政分際」。

上述的濫權行徑，屬於「戰術層次」的不擇手段，是執政黨的道德沉淪；更嚴重的問題，則是蔡政府在信念與價值層次的混亂。政府做出一個不當的決策，在發現不符現實或有害民生之後，執政者原本應該務實地調整，使政策更符合全民或國家利益。但蔡政府卻反其道而行，寧可動員全黨為失德失政的官員辯護遮掩，即使踐踏政治道德紅線，也在所不惜。這種墮落，實令人痛心。

也因此，人們才會聽到種種荒唐到難以想像的謬論。例如，三接棧橋鋼柱直接插在藻礁上，蔡英文竟能說「藻礁已存」，被收編的環團則幫腔稱「藻礁會再長出來」。再如，賴清德說反萊豬公投若過，「形同是對美國的經濟制裁」；這難道是說，以民主國家龍頭自居的美國不能接受台灣的公投結果？親綠醫師林應然辯稱，自己都是用類萊劑的「乙型受體素」治療氣喘病人，這難道是用「毒藥」在殺人？要反問的是，多數民眾不是病人，也要被迫吃萊劑治療什麼？這些謬論，真能洗腦百姓？

本質上，這次公投無關藍綠對峙，也不必視為明年大選的前哨戰。民眾應將公投看成自己公民意志的展現之戰，為自己的信念而投。蔡政府所謂「四個不同意，台灣更有力」的種種口號，不過是鴨霸政府的洗腦咒文，大家大可將之踩在腳下，就依照自己的意志投票。最重要的是，如果投票率達不到50%，無論正反雙方的民意差距有多大，極可能沒有一項公投能達到過關所需的495萬門檻，所有公投皆將功虧一簣。如此一來，與大選脫鉤的公投，未來勢必成為一條民主死胡同，民眾有再多不滿，都很難再有機會推翻執政黨的決定。

現在，搶救公投比搶救藻礁更形緊急，如果人民不想看到公投在民進黨的鳥籠中死亡的話。

公投 藻礁 民進黨

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