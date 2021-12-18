四大公投 綠寄望「北票南補」 藍嗆太樂觀

四大公投18日投票，民進黨府院黨巨頭齊聚，蔡英文總統（中）17日晚到凱道會場壓軸，呼籲投下四個不同意。（記者潘俊宏／攝影）

公投 之夜，藍綠全台拚場。民進黨寄望「北票南補」，高雄目標要拿下全國最多不同意票，綠營出動耳語部隊，對南部阿公阿嬤說「記得要投三個字（指「不同意」）」。「戰鬥藍」發起人趙少康昨說，「事情沒有他們想得樂觀」，南部選民會明辨是非，清楚什麼才是對自己最好。

四大公投今天登場，投票 權人數為1982萬5468人，首投族人數約67萬6332人，投票率高低是公投過關與否的一大關鍵。

趙少康說，新北是全國最大票倉，但新北市民對公投表態度最低，他詢問新北立委，得知「新北統統沒有動」，市長侯友宜 不表態沒關係，維持中立也沒關係，但侯應下令民政局長、區里長及里幹事宣導公投，鼓勵民眾投票。

有民眾昨天在平面媒體頭版刊登半版廣告，引述侯友宜過去發言，宣傳重啟核四案投下不同意票。侯友宜昨批移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎？出資登廣告的綠色和平組織表示，公投案是屬於公民的個人意志，所以用新北市民名義刊登，引述侯的話應該不構成問題。

國民黨昨辦民主守夜晚會，歌手蔡琴高歌「讀你」，但她揶揄「我思故我在的話，可能就不敢上來了」，暗酸侯友宜。

蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌三巨頭昨晚出席「台灣隊站出來．大步向前進」晚會。綠營寄望南部票倉拉大差距，高雄目標是拿下全國最多不同意票，現場湧入數萬民眾，熱鬧滾滾，遊覽車動員一輛接一輛停在會場周邊。

蔡英文呼籲民眾跟著她走，帶領台灣走出去，讓台灣不會亂下去，「拜託大家不要為了教訓誰、討厭誰而做決定，最後卻教訓到台灣」，受害的是每個人。