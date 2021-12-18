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總統臉書圖卡廣發 藍批蔡英文「帶頭造謠」

台灣新聞組／台北18日電

蔡英文總統臉書廣發圖卡，不同意「反美豬公投」、「停建三接」；國民黨昨批國家元首帶頭造謠，台北市長柯文哲也批蔡總統公然說謊、欺騙人民，這是羞辱民主。國民黨也指控蔡政府在公投使出「混淆招、訴訟招、恐嚇招、假訊息招、謊言招、教唆招、豔舞招、國家機器招、假圖招、便當招」十大賤招，如日前台積電創辦人張忠謀哏圖就是案例。

民進黨發言人劉康彥駁斥，國民黨主席朱立倫以前反核、現在卻打臉自己，過去對三接不吭聲，現在才說要遷離，更何況國民黨過去在立法院高舉「反美豬」看板，現在還好意思批評別人，國民黨才是詐騙集團。

國民黨嘉義縣議員李國勝、詹琬蓁及無黨籍議員何子凡昨抨擊，嘉義縣長翁章梁臉書放置「台灣隊公投四案不同意」圖卡，其中「禁止美豬進口」、「停建三接」與公投票內容不同，涉嫌模糊焦點、誤導選民；翁章梁坦承是禁止萊豬，不是禁止美豬，將會修正。

國民黨發言人黃子哲表示，民進黨造勢看板，連政府花錢的雜誌廣告都移花接木，將「反萊豬」混淆成「反美豬」，將「遷離三接」改為「停建三接」，抹黑公投議題，不知民進黨到底是中文差、還是人品差？

黃子哲也揶揄，蔡英文總統對藻礁「昨天山盟海誓，現在統統不是」，農委會主委陳吉仲稱「豬吃萊劑如人吃保健食品」、民進黨稱「藻礁已永存」等，用荒謬謊言欺騙人民，賤招不斷。

國民黨立委林為洲質疑國家元首帶頭造謠；中廣董事長趙少康也批，蔡英文騙人、亂講，欺騙國民。國民黨文傳會主委凌濤說，民進黨上至蔡總統帶頭散布假消息，下至放任網軍造謠抹黑，說謊已是民進黨不可抹去的ＤＮＡ。

農委會日前發新聞稿指醫師蘇偉碩就萊豬爭議擾亂視聽，引用錯誤數據。蘇昨赴台北地檢署控告農委會主委陳吉仲違反公投法、涉嫌誹謗，因陳稱泰國不開放萊豬進口而被美國取消優惠關稅，其實是造謠誤導公投意向，雖然提告已來不及制止，但基於民主精神堅持提告。

國民黨 公投 民進黨

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