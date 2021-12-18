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侯友宜遭登報指反核四 錢來自「綠色和平」

記者彭宣雅／台北18日電
中時廣告上半部寫出侯友宜曾在11月22日說過：「如果沒有辦法去處理核安，沒有沒力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」。（記者江婉儀／攝影）
中時廣告上半部寫出侯友宜曾在11月22日說過：「如果沒有辦法去處理核安，沒有沒力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」。（記者江婉儀／攝影）

有署名「廖御日」的民眾在中國時報刊登半版廣告，引述新北市長侯友宜過去發言，宣傳重啟核四案上投下不同意票引爆侯友宜怒火，批「移花接木、混淆視聽」；廣告出資者為綠色和平組織表示，公投案是屬於公民的個人意志，所以用新北市民名義刊登，引述新北市長的話應該不構成問題。侯友宜受訪時看到廣告，先是一直搖頭，怒斥「公投有需要玩成這樣？」

這半版廣告，引述侯友宜過去發言「如果沒有辦法去處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，宣傳民眾明日公投投不同意，署名是「廖御日」；侯友宜今天罕見動怒，嗆「移花接木、混淆視聽，公投需要玩成這樣子嗎？真不可取。」

據了解，在平面報紙頭版下方刊登半版廣告，行情近百萬元；這廣告費用由綠色和平出資埋單。

綠色和平專案經理古偉牧說，刊登廣告以個人署名，是新北市民廖御日同意綠色和平幫他刊登廣告，這是一個市民的想法，也是台灣明天可以去投票的人的想法，所以他以一個民眾的身分，去分享如何看待核四公投

他說，明天綠色和平不能投票，他們只是一個團體，明天台灣民眾的聲音更重要，因此希望用一個台灣民眾的聲音，跟更多台灣民眾去溝通，這也是對公投最有用的聲音。

外界質疑，用侯友宜過去的發言，在公投前一天做宣傳，有移花接木之嫌；古偉牧說，這樣廣告的設計，有括號在上面，應該是蠻清楚，他們比較擔心擁核團體團體誤導民眾的言論。

新北市長侯友宜受訪時頻頻搖頭，罕見動怒斥責：「移花接木、混淆視聽，公投有需要玩成...
新北市長侯友宜受訪時頻頻搖頭，罕見動怒斥責：「移花接木、混淆視聽，公投有需要玩成這樣子嗎？真不可取。」（記者江婉儀／攝影）

公投 侯友宜 投票

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