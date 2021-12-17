藍議員宣講公投被婦掌摑 她丟下「我生病了」就走

台北市議員李柏毅。(本報資料照片)

國民黨 台北市議員李柏毅上午8時許在大安森林公園宣講，突然一名老婦人罵他「為何不愛台灣？」並當眾對李柏毅甩耳光，助理發現要報警，老婦說「我生病了」隨即離開現場。警方表示，已接獲100報案，正調閱監視器追查身分，李雖然暫不提告，但將依違反社會秩序維護法函送法辦。

李柏毅辦公室主任田方倫指出，上午8時許，李在大安森林公園附近北市新生南路、信義路口宣講公投 ，婦人靠近揮巴掌，打到李柏毅，並推人、搶手舉牌，議員目前暫不提告。

對此，李柏毅指出，公投只剩倒數一天，但今天早上他在大安區街講的時候，居然受到一名自稱80幾歲的阿婆，出手賞他巴掌，只是因為對方公投理念跟他們不符合，該婦人贊成4個不同意，他真的覺得非常失望跟難過。

李柏毅說，台灣最美的風景是人，最大的價值就是自由及民主，但曾幾何時在民進黨帶領之下，台灣被撕裂了，台灣民眾只剩下意識形態及滿滿仇恨，真的希望所有民眾都能冷靜、保持平常心，用意志好好投下公投票 ，不要再有意識形態，不要再被別人操弄，公投票投下去代表是我們的未來，而我們未來、國家未來及下一代都要靠自己來守護。