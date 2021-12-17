反萊豬變反美豬、遷移三接變停建 公投領銜人批蔡英文帶頭造謠

蔡英文總統臉書將藻礁公投案中，「遷移」三接改成「停建」三接，把「反萊豬」改成「反美豬」，引發藻礁公投推動聯盟與反萊豬公投領銜人林為洲不滿，認為國家元首帶頭造謠，深感遺憾並譴責。(取材自珍愛藻礁聯盟官網)

四大公投 倒數，蔡英文總統臉書昨將藻礁 公投案中，「遷移」三接改成「停建」三接，把「反萊豬」改成「反美豬」，引發藻礁公投推動聯盟與反萊豬公投領銜人林為洲不滿，認為國家元首帶頭造謠，深感遺憾並譴責。

立委林為洲表示，公投主文是反對所有國家用萊劑餵食豬隻、反萊豬，並非反美豬，美豬已經吃了20多年，這是沒有含萊劑的，國家相安無事，怎麼會變成反美豬，反貿易障礙；這樣的文宣已經違法，用錯誤的訊息，政府不敢說理、不開聽證會，用投票 的方法扭曲公投內容，這是可恥。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，從來不曾反對三接，只是希望三接不要蓋在國寶級地景藻礁上。珍愛藻礁公投主文非常明確，是要求「遷離三接」；但蔡英文總統竟在臉書上公然竄改為「停建三接」，這樣混淆視聽，目的就是要栽贓正方、醜化正方不顧民眾用電需求，讓選民投下「不同意」票。

他說，此外這次反「萊」豬公投也被蔡英文竄改成反「美」豬公投，目的一樣是要慫恿民眾以仇恨投下不同意票，強調自己方是「台灣隊」，難道在自己國家裡，不同的意見就不是台灣隊，就是敵隊嗎？提出公投方被標籤化為「中共同路人」，蔡總統不只是製造對立，而且還刻意混淆視聽來製造仇恨、撕裂社會。

台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，公民投票制度，是彌補代議政治的缺陷，是一種直接民主的表現，當一個政策議題長期陷入紛爭或僵局的時候，大家可以依循公投的結果來處理，討論可以更聚焦在提案正反雙方的理由，有助於促進社會溝通。

陳憲政說，執政黨捨棄了把能源轉型、因應氣候邊遷等重大政策說清楚的機會，只把四個不同意掛在嘴邊，無法釐清問題，而是把藻礁公投帶向政黨對決，變成政治問題。「遷移」三接，不是「停建」三接，這不僅是單純誤導，而是涉及違反公投法第48條，以其他非法方法，妨害公民投票之宣傳、自由行使投票權或執行職務，足認有影響投票結果之虞。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瑩表示，公投主文並未反對三接遷到其他適當地點興建，甚至民間也提出台北港、林口港等海象條件較佳的地點替代方案；若政府未來評估一接、二接都在擴建，五接陸域部分也在開發，天然氣供應量足夠，於三接遷離桃園大潭藻礁後後，決定不再興建，亦未抵觸公投主文。

她說，公投理由書載明支持「非核減煤」政策；只是要求「慎選天然氣接收站場址」。反方為求勝，惡意曲解公投主文，實屬不當。大潭有海象不佳的疑慮，過去工作船兩度擱淺、至少五度逃到台北港避難；加上腹地狹小，只能開發兩座儲槽。若重視天然氣穩定供應，不希望空汙季受海象影響斷氣，更應支持三接遷址。