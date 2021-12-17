公投前最後一搏 藍為民主守夜 綠在高雄督軍催票

公投倒數，國民黨主席朱立倫（右二）16日車隊掃街，呼籲黨籍縣市首長、民代全力發揮影響力，讓人民聲音發出來。（記者劉學聖／攝影）

四大公投 明天投票 ，國民黨 為民主守夜，主席朱立倫呼籲，黨籍縣市首長、民代最後一刻要全力發揮影響力，讓人民聲音發出來；新北市長侯友宜也呼籲，公民自決，公民出來投票。民進黨將重兵放在南台灣，目標高雄拿下全國最高的不同意票，蔡英文總統全力到高雄督軍催票。

行政院長蘇貞昌昨天表示，他對明天公投戒慎恐懼，不容再發生2018年的紛亂，中選會增開投開票所及圈票處遮屏，務必要跨越之前的缺失。行政院也提醒，雖然公投當天在投開票所30公尺外可宣傳，但若以擴音器等干擾投票者，仍將依法處理。

至於公投結果是否牽動內閣改組？行政院發言人羅秉成說，公投攸關國家前途、未來國家發展，是「對事」的決定，國民黨操作成「倒閣公投」，是一個錯誤的連結，公投結果對內閣異動揣測和聯想，實在沒有必要。

朱立倫說，他當過兩個縣市長，非常清楚政黨、公民議題發聲與「縣市首長角色的分際」，值此時刻義無反顧選擇與關心台灣生存發展的民眾站在一起，絕對責無旁貸。公投本質是藉鼓勵民意直接參與，作為國家重大決策依據，但民進黨中央與地方政府鋪天蓋地總動員，各種不當行政動員高度介入影響人民決定，這已是一場絕對不公平、不對等公投。

針對國民黨中央提出，參與1218公投活動及動員績效，會列為未來提名參考依據。侯友宜昨說，他努力為人民做事，其他事情他都尊重；政府辦公投就是鼓勵大家出來投票，其實兩黨都一樣，但人民要不要出來投票，人民自己決定。

侯友宜也說，他的父親這輩子從沒賣過萊豬，他個人也反對含有萊克多巴胺的豬肉，因為大家對食安有疑慮，不期待讓大家吃到不安全的萊豬。

對於反萊豬聲浪，蔡英文總統昨天說，台灣加入CPTPP很重要，開放美豬的政策絕不能走回頭路，否則會被視為不守信用，對未來台美經貿合作或加入CPTPP絕對有負面影響。