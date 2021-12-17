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外媒看公投：國民黨存亡戰 藍：2018年公投沒毀民進黨

台灣新聞組／台北17日電
前總統馬英九（中）等前朝官員，與重啟核四領銜人黃士修（右一）16日舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，呼籲全民出門投下重啟核四的一票。記者黃義書／攝影
前總統馬英九（中）等前朝官員，與重啟核四領銜人黃士修（右一）16日舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，呼籲全民出門投下重啟核四的一票。記者黃義書／攝影

四大公投明天登場，英國金融時報大中華區特派員席佳琳昨天報導，這場公投是國民黨力拚政治影響力及避免邊緣化命運的「背水一戰」。國民黨發言人黃子哲說，公投是人民的政策選擇，結果或許多少會影響政黨士氣，但要用一場公投論斷國民黨存續恐怕過於簡化，二○一八年通過數個不利民進黨的公投，也沒導致民進黨毀滅。

本報系聯合報報導，這篇發自台北，題為「選民避開北京，台灣反對黨力保政治影響力」的報導，形容這場公投是國民黨動員選民支持四項公投的「背水一戰」，雖然公投是地方性議題，但這場投票形同對國民黨政治力量在未來能否存續的一場測試。

報導引用不願具名的中國大陸學者表示，「如果國民黨式微，將引發更大的憂慮，因為這將助長台灣獨派力量，和平統一的機會正在消逝。」

此外，據台北中國時報報導，外界預估公投重啟核四過關可能性偏低，為衝刺重啟核四過關，前總統馬英九昨率同前副總統吳敦義及劉兆玄、毛治國、張善政等在他總統任內的行政院長，舉行「核四商轉，給台灣一個機會」記者會，

馬英九指出，啟封核四是為了避免缺電、減少電價上漲、減少空汙、維護國家安全，如今「以核減碳」才是世界潮流。全球核電廠有447座，到2030年可能超過600座，台灣再不跟上世界腳步，會遭國際社會譴責，出口貨物可能被徵收高昂的碳稅，恐被邊緣化。

他說，蔡政府上任以來接連三次大停電，靠核二、核三廠即時救援；日前雙北大停電，影響30萬用戶，「包括我家在內」，證明缺電嚴重。

馬強調，重啟核四不是為了黨派利益，是為了中華民國的利益；全世界都在拚核能，台灣若不做會被世界淘汰。毛治國等人形容核能是「台灣能源的脊椎」，反核撐不起國內龐大的用電需求，是「去脊椎化」政策。

馬英九執政8年有6任行政院長，昨出席4位，江宜樺、陳沖有事未到，江宜樺特地請馬代轉達支持重啟核四立場。馬英九說，2014年4月28日因時機不宜、各方意見不一，他跟江宜樺共同決定封存核四電廠，如今宣示支持重啟核四，是因為缺電嚴重與時機到了。

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