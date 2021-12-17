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黑白集／公投激戰 逆我者亡 民進黨越來越誠實

黑白集
民進黨政府把公投提升到「抗中保台」，引發批評。圖為中華民國副總統賴清德（中）前往新竹關西公投說明會，呼籲民眾支持四個不同意。記者曾吉松／攝影
民進黨政府把公投提升到「抗中保台」，引發批評。圖為中華民國副總統賴清德（中）前往新竹關西公投說明會，呼籲民眾支持四個不同意。記者曾吉松／攝影

公投戰況激烈，民進黨人的發言越來越「誠實」：不是同志，就是敵人；順我者昌，逆我者亡。

在蔡英文用「台灣隊」在人民內部標籤敵我後，公投也被提升到「抗中保台」的高度。蘇貞昌說，國民黨四個公投是在亂台灣、抱中國大腿；陳其邁也拿「四個不同意」作為檢驗是否不同意「中國併吞台灣」的唯一標準。所以，不但「四個同意」等於中共同路人，二好二壞、一好三壞和一好三公道也通不過「愛台灣」的檢驗。

公投曾有民進黨神主牌的地位，但民進黨把神主牌塞鳥籠，還把單純政策複決的公投扭曲成忠誠查核。四大公投主題是能源、環保、食安、公投，哪一項與兩岸相關？對政策質疑，就被打成「中共在地協力者」；唱民進黨反調，就是支持「中國併吞台灣」。

台灣解嚴後二年，表演工作坊推出相聲劇「這一夜，誰來說相聲」，以「語言的藝術」挖苦早年兩岸。在台灣，凡是作文、演講都可套上「反攻大陸、解救同胞」，再警告「小心，匪諜就在你身邊」；在大陸，只要成為被鬥爭對象，一言一行都是罪狀，「革命最怕你們這種意志不堅的騎牆派」。

30年後，「語言的藝術」升級成分化、抹紅、獵巫加東廠。藍綠二黨也在此分出高下：一個在黨的內部找戰犯，一個在人民內部揪敵人。

公投 民進黨 中共

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