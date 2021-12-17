蔡臉書公投哏圖 反萊豬改成反美豬 游盈隆轟邪惡促下架

蔡英文總統在臉書粉絲專頁貼圖發文表示，「不同意」反對美豬進口。（取材自臉書）

四大公投 案18日登場，台灣民意基金會董事長游盈隆16日炮轟蔡英文 總統臉書發的公投哏圖「公然移花接木、混淆視聽」，把「反萊豬」竄改成「反美豬」等，不僅涉及嚴重誤導，甚至詐欺。針對游的說法，總統府和民進黨 都說沒有回應。

游盈隆強調，「目的神聖無法正當化手段邪惡」，要求蔡英文「立刻下架誤導國人的臉書哏圖。」他提醒，「以總統的高度，不會分不清當中的差別吧。」並進一步指出，民進黨的公投宣傳圖把「反萊豬進口」竄改成「禁止美豬進口」，把「三接牽址」竄改成「停建三接」，他炮轟，「這涉及嚴重誤導，甚至詐欺之行為」。

珍愛藻礁公投領銜人潘忠政也開記者會，批判「總統蔡英文在臉書帶頭變造公投提案內容，把『遷移』三接改成『停建』三接」。

網友留言紛紛表示，「這個台灣隊有一點令人作嘔。」、「萊豬說成美豬很壞。」、「國家領導人居然帶頭混淆視聽，唉。」、「認同下架，請台灣事實查核中心依散布謠言法辦」、「不是只有蔡英文這樣，整個政府和民代都這樣做，唉......」、「哈。升官發財請加入民進黨。」、「唉，台灣無知的人越來越多，只會盲目的聽從政府的鬼話，完全沒有自己思考與辨別是非對錯的能力，難怪台灣社會越來越差，越來越不民主了。」

游盈隆呼籲政府高官，對選民作政策說服，必須誠實、誠懇、實在、發自內心，切忌言不由衷、東拉西扯、算計過度。他奉勸民進黨政府，要說服社會大眾對政策的接受，應有憑有據、光明磊落、據理力爭，不要給人一種不恰當、不得體、強詞奪理且不光明磊落的感覺。