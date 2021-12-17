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新聞評論／民眾反萊豬 蔡政府還在全面對抗民意

聯合報社論
四大公投投票將至，國民黨立法院黨團重申反萊豬的立場，並呼籲全民無論風雨都要出來投票。(記者余承翰／攝影)
四大公投投票將至，國民黨立法院黨團重申反萊豬的立場，並呼籲全民無論風雨都要出來投票。(記者余承翰／攝影)

蔡政府開放萊豬政策即將屆滿周年，並接受人民的公投考驗。聯合報最新民調發現，四成五的民眾不相信政府「豬肉儀表板」上顯示的萊豬零進口，更有五成六民眾在乎吃到萊豬，而其中高達八成四民眾還會採取自保行動。民調結果印證外界普遍相信反萊豬公投過關機率最大的認知；可以說，蔡政府正在全面對抗民意。

雖然民進黨把公投搞成選舉，把「四個不同意」變成「抗中保台」的武器，但四大公投其實都是公共政策的論辯，反萊豬公投更是超越政黨的食安議題。而蔡政府的辯護蒼白無力的一大關鍵是，民進黨在野時死命反萊牛，執政後卻罔顧程序正義，硬要全民無條件吞萊豬。

面對民意強烈反撲，蔡政府先是打「歷史牌」糊弄，以昔日並無萊劑殘留的CODEX國際標準為其雙標開脫；眼見國人不埋單，就改打「美國牌」恐嚇，雖折腰屈膝卻狐假虎威說「美國人很生氣」，還強調公投通過將讓台灣變成國際經貿孤兒。但兩張牌都禁不起檢驗。

2012年3月，馬政府宣布將開放萊牛進口，民進黨強烈抗爭，綠委夜宿立院，多次攻占主席台，最後國、民兩黨達成「牛豬分離、排除內臟」的共識，並經立院三讀通過。這些畫面民眾記憶猶新，也成蔡政府黑箱開放萊豬的最大罩門。面對外界質疑今是昨非，民進黨以馬政府開放時並無萊劑殘留標準合理化當時的抗爭，但在CODEX通過殘留標準後，即遵循國際標準。然而，這卻是唬人的話術。

CODEX在2012年7月通過萊劑殘留標準，若真如行政院長蘇貞昌所言「標準一出來就遵循」，為何當時民進黨沒有促請馬政府開放萊豬？又為何不在2016年上台時就開放？當時曹啟鴻以內定農委會主委身分接受聯合報專訪時表示，開放美豬「擋不住了」，引發軒然大波，民進黨還急忙否認、消毒。而如今捍衛萊豬的農委會主委陳吉仲，那句「打死也要擋美豬」名言可是在2013年已有「國際標準」時說的。民進黨哪來「接軌國際」的一貫原則？

蔡政府極力宣傳萊豬不是毒豬，安全無虞，但教育部、國防部等單位紛紛宣布不會讓學童、國軍食用萊豬。蔡總統最近還在IG說自己不會一次喝六碗豬肝湯，看似回應媒體人趙少康質疑一天吃六碗豬肝湯萊劑殘留就超標，但這豈不是自打臉承認萊劑有健康之虞？

眼看無法為民眾釋疑，蔡政府改祭「美國牌」，強調公投過關將傷害台美互信及經貿往來，導致台美投資及貿易架構協定停擺；甚至拿中國大陸及南韓申請加入CPTPP來助威，不是說禁止萊豬無法加入CPTPP，就是說加入時程會落後中、韓，台灣產業會成重災區。

蔡政府以為人民都不懂國際經貿，更忽略人民憤怒是來自萊豬決策既蠻橫又黑箱，還強逼人民吞下，如今卻把鴨霸決策可能被推翻的責任推到人民身上。反萊豬公投一旦通過，受挑戰的是蔡政府，即使民進黨對美失信，那也是蔡英文躁進造成。更何況，我們現在到底用進口萊豬換到了什麼？台美貿易當然重要，但正因蔡政府一面倒，才讓台灣幾無對美國說不的空間。若公投通過，人民做政府的靠山，反而有機會讓台美貿易回歸平等互惠的正軌。

公投前夕的民調顯示，民眾早已對蔡政府的萊豬政策投下不信任票。其實四大公投議題，民進黨都有相同的雙標與誠信問題，為了捍衛政權，不惜以今日之我狂打臉昨日之我。這次，民進黨的政治操弄與話術，民眾還埋單嗎？

公投 民進黨 民調

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