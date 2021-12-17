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憂公投通過不被執行 國民黨團將提案修法

記者周志豪／台北17日電
國民黨黨團總召費鴻泰（左）、書記長陳玉珍（右）在立院黨團記者室召開記者會，表示國民黨團將提出《公投法》相關法條修法內容。（記者許正宏／攝影）
國民黨黨團總召費鴻泰（左）、書記長陳玉珍（右）在立院黨團記者室召開記者會，表示國民黨團將提出《公投法》相關法條修法內容。（記者許正宏／攝影）

四項公投最後決戰，但卻屢傳民進黨政府違反行政中立反宣傳質疑。立法院國民黨團總召費鴻泰表示，將推動公投法修法，明訂未來公投若非政府提案，行政院不得代表正、反方，行政院若宣傳非政府提案必須懲處。

至於近來引發爭議的「公投無效論」，國民黨團公投法修正草案中也將明訂，未來公投若通過，廢止範圍擴大至行政命令、行政處分，若行政機關作為或不作為違反公投內容，以失職論處。費鴻泰說，這次修法是對公投流氓不得已的做法。

費鴻泰表示，這段期間民進黨政府發動府院黨力量，濫用國家資源，揮霍人民的稅金，濫用行政專機鋪天蓋地宣講反公投，將行政中立踐踏摧殘，擺明跟人民對幹，行政院根本就是「國庫小偷」，更是「公投流氓」、「政治流氓」。

費鴻泰也批評，行政院竟然在公投意見書上公然恫嚇民眾，即便公投通過，也不能改變已經通過的行政命令，令人無法接受。

書記長陳玉珍表示，這次4項公投宣傳過程，看到民進黨政府做法就好像是蔡英文總統老大一聲令下、蘇貞昌院長喊打，接著中選會跟著圍事，執政黨在公投宣傳過程任意曲解法令，違反公務人員行政中立法。

陳玉珍指出，公投是人民意志的展現，通過後政府須依照通過內容執行，該做什麼就做什麼，但民進黨政府在公投還未投票前，擺明要耍賴，呼籲全台人民一定要出來投票，為食安健康、生態永續、能源無虞投4個同意。

公投 民進黨 投票

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