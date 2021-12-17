陳亭妃控養網軍 黃偉哲喊冤

台南市長黃偉哲17日重申網軍一事有人用不是事實的議題操作，令人遺憾。(記者吳淑玲／攝影)

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞施暴案，牽扯出綠營網軍風暴 ，因「台獨機關槍」李柏璋而捲入風波的立委陳亭妃昨接受專訪時表示，「我才是網軍受害者」，她並直指，台南市議會曾發現，網軍頭就在台南市長黃偉哲辦公室。對此，黃偉哲否認自己有養網軍，指現正值忙公投 宣講，不會槍口對內。

高嘉瑜受暴後，李柏璋在PTT發文幫林秉樞洗白，事後李柏璋被起底曾擔任台南市議員陳怡珍助理，而陳怡珍正是陳亭妃的妹妹。有網友更指出，李柏璋在2018年台南市長初選中，專門攻擊現任市長黃偉哲，卻只捧陳亭妃。陳亭妃因此被指涉養網軍。

陳亭妃昨接受資深媒體人黃光芹網路節目專訪表示，雖李柏璋曾擔任她妹妹的公費助理，「但會有人笨到用公費助理搞網軍？不可能」。

陳亭妃並澄清，經團隊調查，所謂專門攻擊黃偉哲的帳號，不只捧她，還捧很多人，「甚至捧陳亭妃是最少的」。她更不滿地說，台南市議會就曾查出網軍頭就在市長辦公室，「全部都在黑議會」。對於黃光芹提問，是否在反控黃偉哲有網軍？陳亭妃則說，「沒有，但這件事在地方媒體報很大」，黃偉哲還為此在議會道歉。

被指「網軍頭子」的蔡姓員工說，市長當時是因有市府員工上班時使用社群媒體 做政策說明，才在議會道歉，盼委員查明事實，並指「公投在即，槍口請勿對內，此刻轉移焦點，令人遺憾」。