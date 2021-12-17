我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州大錄取將取消SAT 最大四年制大學牽動全美改革

「求戴套還被笑」 2女痛訴遭「慾望城市」大人物性侵

公投對決 民進黨浮誇說服 游盈隆：首投族恐壓垮蔡政府

台灣新聞組／台北17日電
今年有48萬多名首投族，投票動向受關注。（記者胡經周／攝影）
今年有48萬多名首投族，投票動向受關注。（記者胡經周／攝影）

台灣的四大公投藍綠對決將在18日投票，今年有48萬多名首投族，動向受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆觀察，這次投票年輕人「選擇站在蔡英文總統的對立面」，其中這次公投年滿18歲的國民首次擁有投票權，游盈隆直言這群僅占選民總數2.4%的年輕人，可能會意外成為「壓垮民進黨政府的最後一根稻草」。

游盈隆在臉書貼文分析四大公投，他提到2020年總統大選時，「20-34歲選民」有66%將票投給蔡賴配，是817萬票的重要來源，想不到這次公投同樣年齡層的選民，絕大多數站在蔡英文的對立面。

游盈隆提到，這次公投年滿18歲的國民就可投票，這群年輕人對於四大公投的傾向，游盈隆推測較接近20-34歲的選民。目前競爭非常激烈的狀況下，雖然這群18歲的年輕人僅占選民總數的2.4%，但他們可能成為影響公投的最後變數，也許成為「壓垮民進黨政府的最後一根稻草」。

有大學教師說，公投被操作成藍綠對決，惹年輕人反感。在台中讀書的大一學生Dean說，他已買好火車票，珍惜第一次投票權。藍綠青年軍在街頭宣講時，都發現藻礁公投支持度高，這是年輕人會主動關心的議題，以保護瀕絕動物如石虎來舉例，大家都聽得懂，不要等藻礁被破壞來才要復育。

台灣民意基金會根據11月下旬全國性民調，「20-34歲選民」在四大公投的傾向，反萊豬公投有54.2%同意，41.2%不同意，4.6%其他；珍愛藻礁公投有46.7%同意，35.7%不同意，17.7%其他；公投綁大選有56%同意，38.7%不同意，5.3%其他；重啟核四有57.5%同意，39.4%不同意，3.1%其他。

對於多數年輕人在四項公投立場上選擇「四個同意」，而不是「四個不同意」，游盈隆直呼「這是耐人尋味的現象」。接著游列出「大學及以上教育程度者」四項公投的意見傾向，除了重啟核四，多數「大學及以上教育程度者」選擇站在蔡政府的對立面，游盈隆指出，原因可能和蔡政府和民進黨採取較浮誇的說服方式有關。

游舉例，首先，蔡總統在臉書貼文「這次的美豬公投，大家都在看台灣是否和國際同行，這關如果沒過，台灣經濟將回到過去被鎖在中國的困境」，對於蔡的論述游直批「典型的推論太過、扯太遠」。

其次，高雄市長陳其邁曾在晚會上大呼「四個不同意，就是不同意中國併吞台灣」，游認為大打中國牌是典型的不相干，反而會激起反對聲浪。

游另指出，蕭美琴為了反萊豬公投特地拍影片，但游認為蕭和蔡總統一樣避談萊豬、改稱美豬，「給人魚目混珠的感覺，反而是一大敗筆」。

公投 投票 藻礁

上一則

桃園防疫旅館爆群聚 8人確診6人同樓層

下一則

侯友宜遭登報宣傳「反核四」 半版廣告由綠色和平出資

延伸閱讀

公投對決 18歲「首投族」將成壓垮蔡政府的稻草？

公投對決 18歲「首投族」將成壓垮蔡政府的稻草？
金融時報：國民黨背水一戰 靠公投力拚脫離邊緣化

金融時報：國民黨背水一戰 靠公投力拚脫離邊緣化
公投主打抗中保台 陸批綠騙局 疾呼別當「塔綠班」

公投主打抗中保台 陸批綠騙局 疾呼別當「塔綠班」
新聞評論／當公投淪為蔡政府擺飾 投票是義務

新聞評論／當公投淪為蔡政府擺飾 投票是義務

熱門新聞

舒淇(右)、王力宏曾因合拍MV傳戀曲。（本報資料照片)

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

2021-12-15 10:48
美國總統拜登上周召開民主峰會期間，台灣行政院政務委員唐鳳也參與討論，但有媒體指出，唐鳳簡報中的一張圖片將台灣與中國標示成「不一樣顏色」，導致後續發言的畫面「被卡只剩聲音」。（取材自YouTube）

民主峰會唐鳳被消失？路透：白宮要求剪掉「這張地圖」

2021-12-12 20:52
駐尼加拉瓜前大使吳進木夫婦（右二、三）接受尼京市長Reyna Rueda（右一）及副市長Enrique Armas（左二）共同頒授市鑰及榮譽市民證，尼京市議會秘書Jennifer Porras（左一）在場見證。圖／取材自僑委會網站

斷交隔天 台駐尼加拉瓜前大使吳進木獲尼國國籍

2021-12-11 08:59
彭文正。（本報資料照片）

蔡英文論文案／女痛哭母昏厥 彭文正告法官 求償200萬

2021-12-13 21:39
英特爾執行長季辛格13日搭乘私人專機訪台。(路透)

英特爾執行長季辛格 搭私人專機抵台 將會台積電高層

2021-12-13 14:47
19歲少女羅瑟福德14日下午抵台。（取材自facebook.com/TSA.tw）

19歲少女獨駕飛機環繞世界 快閃台灣喝珍珠奶茶

2021-12-14 07:23

超人氣

更多 >
王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹

王力宏婚內出軌？網友爆料對象是女團BY2妹妹
南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

南加內陸華人夫婦因信仰未打疫苗 近日先生染疫過世

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖

禁止逼遷令屆滿後 「10分鐘強制驅離」措施重出江湖
新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班

新加坡航空明年2月取消台北洛杉磯直飛航班
曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光

曾與梁朝偉傳三角戀 昔日「一線花旦」近照曝光