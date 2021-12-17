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報紙公投廣告私用對核電看法 侯友宜怒：須玩成這樣？

台灣新聞組／台北17日電
新北市長侯友宜受訪時頻頻搖頭，罕見動怒斥責：「移花接木、混淆視聽，公投有需要玩成這樣子嗎？真不可取。」（記者江婉儀／攝影）
新北市長侯友宜受訪時頻頻搖頭，罕見動怒斥責：「移花接木、混淆視聽，公投有需要玩成這樣子嗎？真不可取。」（記者江婉儀／攝影）

台北中國時報今天的頭版半版公投廣告，內容引用新北市長侯友宜對於核電看法，呼籲民眾投下不同意票。侯友宜受訪時看到這個廣告，先是一直搖頭，怒斥「公投有需要玩成這樣？」；對於國民黨中央發起的造勢晚會是否出席，侯友宜說，他已經有其他行程。

中時廣告上半部寫出侯友宜曾在11月22日說過：「如果沒有辦法去處理核安，沒有能力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」，下半部則點出核電的危險性及台灣位在地震帶的影響，但未直接寫出是侯友宜要呼籲民眾在公投第17案投下不同意票，但也讓人引發聯想。

中時廣告上半部寫出侯友宜曾在11月22日說過：「如果沒有辦法去處理核安，沒有沒力...
中時廣告上半部寫出侯友宜曾在11月22日說過：「如果沒有辦法去處理核安，沒有沒力去處理核廢料，我們就沒有辦法去談核電」。（記者江婉儀／攝影）

侯友宜受訪時頻頻搖頭，罕見動怒斥責：「移花接木、混淆視聽，公投有需要玩成這樣子嗎？真不可取。」對於媒體後續追問，如果早些表態是否就不會被利用等，都未回應。

國民黨今晚在中正紀念堂自由廣場發起「民主守夜」造勢晚會，被問及是否在公投前是否仍不表態，也不會出席造勢晚會，侯友宜表示，中央還沒在17日有這個活動時，他已經有其他行程，希望一切經過理性科學實驗後，讓公民自己做決定，讓他們自己選擇。

媒體追問侯友宜是否要對公投表態，侯友宜說，他是地方首長、依法行政，11月22日之前就在新北市的垃圾車就掛起了鼓勵大家出來表達意見、勇於投票的布條，這段時間選委會透過民政體系，希望民眾了解公投真諦，他今天到選委會視察選務工作，除了不斷提醒選務要做到中立、公平、公正，也呼籲民眾勇於在民主主義下，出來表達自己的意見。

被問及如果公投以微小差距沒有通過，可能會被黨內究責，侯友宜說，謝謝大家關心，他把自己角色扮演好，其他的他都尊重。

侯友宜 公投 國民黨

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